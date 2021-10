Proton ora supporta DLSS: novità in arrivo per il gaming su Linux?

Proton è un layer di compatibilità piuttosto utilizzato dalla community di videogiocatori Linux, in quanto permette di accedere alla vasta libreria di titoli Windows anche sul sistema operativo open source per eccellenza. In passato, far girare i giochi pensati unicamente per Windows su Linux era piuttosto complicato e con risultati mediamente deludenti, almeno sui prodotti più recenti. Proton, fork di Wine (“Wine is not a emulator”) realizzato da Valve in collaborazione con CodeWeavers, ha cambiato le carte in tavola, migliorando notevolmente la compatibilità dei videogiochi Windows grazie a costanti aggiornamenti e all’apertura del sito ProtonDB, dove è possibile tenere traccia della compatibilità di migliaia di giochi.

A quanto pare, recentemente è stato compiuto un altro importante passo in avanti, dato che la Proton Experimental ora supporta anche la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA sulle schede grafiche della serie RTX. Per attivare tale funzionalità su Proton Experimental, dove funziona per ora solo sui giochi DirectX 12, è necessario impostare la variabile di ambiente “PROTON_ENABLE_NVAPI” al valore “1“. Ovviamente, bisogna anche aver installato un driver NVIDIA aggiornato. Come affermato dalla stessa NVIDIA, «il DLSS aumenta il frame rate generando, al contempo, immagini belle e nitide nei videogiochi. Questa tecnologia fornisce ai giocatori la possibilità di massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione in uscita».

Come riportato dai colleghi di Phoronix, Valve ha anche reso disponibile l’ultima versione stabile (Proton 6.3-7) su Steam Play. Questo nuovo aggiornamento aggiunge la compatibilità con Life Is Strange: True Colors, eFootball PES 2021, Everslaught VR e WRC 8/9/10, oltre a reintrodurre Quake Champions e Divinity Original Sin 2. Infine, Proton 6.3-7 è stato aggiorna to a DXVK 1.9.2 ed è passato all’ultimo snapshot VKD3D-Proton.