L’utente Reddit conosciuto come “ascendance22” ha acquistato il prototipo di una GeForce GTX 2080 sul noto portale di aste online eBay, confermando che NVIDIA avrebbe avuto l’intenzione, qualche anno fa, non solo di lanciare la sua nuova serie “RTX“, ma anche di continuare con la nomenclatura “GTX”. Come testimoniato delle foto e da CPU-Z, questa inedita scheda grafica presenta lo stesso dissipatore della RTX 2080 Founders Edition e il medesimo die TU104, ma i core RT sono stati disattivati (il che spiega l’appartenenza ancora alla regolare serie GTX). Non conosciamo l’origine di questo oggetto, che è stato venduto, insieme ad altri esemplari, su eBay come “engineering sample” al prezzo di 359,95$.

Per quanto riguarda le prestazioni, questa GTX 2080, stando ai risultati ottenuti nel popolare test grafico 3DMark Time Spy, è potente almeno quanto la RTX 2080 “standard”. L’esistenza di questo prototipo testimonia che NVIDIA era intenzionata a lanciare altre schede della linea GTX basate su chip Turing oltre alla GTX 1660 Ti. Inizialmente, una mossa del genere avrebbe avuto senso, dando la possibilità ai videogiocatori di risparmiare un po’ di denaro acquistando varianti delle RTX prive di RT core (senza contare che NVIDIA avrebbe potuto riutilizzare die “difettosi” altrimenti non commerciabili). Del resto, ci è voluto un po’ di tempo prima che il Ray Tracing venisse adottato nei videogiochi (e con un impatto notevole a livello di fps generati) e la tecnologia DLSS era piuttosto scadente inizialmente (fino all’arrivo della versione 2.0).

Photo Credit: ascendance22/Reddit

Recentemente, NVIDIA ha pubblicato ha pubblicato i risultati preliminari inerenti all’ultimo trimestre, che ora vedono un fatturato di “soli” 6,70 miliardi di dollari, rispetto agli 8,10 miliardi precedentemente previsti, con una diminuzione del 21%. Questo, secondo le parole del CEO dell’azienda, Jensen Huang, dovrebbe portare ad alcuni tagli di prezzo. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.