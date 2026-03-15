Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Pulsar Gaming Gears X2 Crazylight, il mouse da gioco wireless ultra leggero da soli 35 g, dotato di sensore XS-1 con 32.000 DPI e interruttori ottici per una precisione assoluta. Compatibile con il polling 8K, è pensato per i gamer più esigenti. Attualmente lo trovate a 119,92€ con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 149,90€.

Pulsar X2 Crazylight, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Pulsar Gaming Gears X2 Crazylight è il mouse ideale per i giocatori competitivi che non vogliono scendere a compromessi tra leggerezza e prestazioni. Con soli 35 grammi di peso, è pensato per chi gioca per ore consecutive e vuole ridurre al minimo l'affaticamento del polso. Il sensore esclusivo XS-1 da 32.000 DPI e gli interruttori ottici lo rendono perfetto per titoli frenetici come FPS e battle royale, dove ogni millisecondo fa la differenza.

Questo mouse soddisfa le esigenze di chi cerca precisione assoluta e personalizzazione totale: la forma simmetrica a basso profilo si adatta sia all'impugnatura a artiglio che a quella a punta delle dita, accontentando diversi stili di gioco. I pattini DOT in UHMW-PE garantiscono scorrimento fluido su qualsiasi superficie, mentre la compatibilità con il polling rate 8K lo proietta verso il futuro. A 119,92€, con uno sconto del 20%, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole un mouse professionale a un prezzo accessibile.

Il Pulsar Gaming Gears X2 CrazyLight è un mouse wireless ultra leggero da soli 35 g, dotato di sensore esclusivo XS-1 con 32.000 DPI e 750 IPS. Supporta il polling rate 8K, interruttori ottici e pattini DOT per massima scorrevolezza.

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