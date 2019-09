Pure Base 500, un nuovo case firmato Be Quiet!

Be Queit! ha presentato Pure Base 500, un nuovo case di dimensioni contenute in cui è comunque possibile montare build di alto livello.

Be Quiet! ha tolto i veli al nuovo Pure Base 500, un case pensato per chi cerca uno chassis ATX e non vuole spendere una fortuna.

Parlando di dimensioni, il case si presenta in dimensioni compatte di 450 x 231 x 463 mm, ma all’interno lo spazio non manca. Troviamo infatti il supporto completo alle schede madre fino alle ATX, a schede video lunghe fino a 369 mm e a dissipatori per la CPU alti fino a 190 mm.

All’interno c’è spazio per due unità da 3,5″ (o una 2,5”) nella zona dell’alimentatore, per due SSD in quella della scheda madre e altri due SSD nella camera principale del case. In totale gli utenti possono montare fino a cinque SSD o due HDD e quattro SSD.

Sulla parte frontale dello chassis troviamo il pulsante d’accensione, due USB 3.0 e le uscite jack per audio e microfono. Sulla parte superiore, invece, abbiamo una copertura superiore ad attacco magnetico insonorizzata, ma in bundle è presente una seconda copertura alternativo pensata per chi raffredda a liquido la CPU.

Grazie a questa copertura, infatti, sarà possibile installare radiatori lunghi fino a 120 o 240 mm. Nella parte frontale, invece, possono essere installati radiatori con una lunghezza pari a 120, 140, 240, 280 o addirittura 360 mm. Il case, inoltre, supporta alimentatori fino a 259 mm di lunghezza.

Per garantire silenziosità, l’interno del pannello anteriore, i pannelli laterali e la copertura superiore sono coperti con materiale fonoassorbente. La gestione dei cavi è semplificata dalla copertura dell’alimentatore con cinturini in velcro inclusi e numerosi occhielli sul retro.

Il pannello degli SSD funge anche da passaggio per i cavi che vanno dal retro del case alla scheda madre o alla scheda video, ed è rimovibile per facilitare il processo di installazione. Il filtro antipolvere inferiore è di dimensioni standard e può essere rimosso facilmente estraendolo dalla parte anteriore, senza la necessità di spostare o smontare il PC.

Le prese d’aria anteriori di destra e di sinistra sono dotate di filtri antipolvere separati, così come la parte inferiore del pannello anteriore. A seconda del modello, il case Pure Base 500 viene fornito con un pannello laterale in acciaio insonorizzato o vetro temperato in tre colori: nero, grigio metallizzato o bianco. In particolare, le versioni bianche e grigio metallizzato presentano un pannello laterale in vetro trasparente, mentre il Pure Base 500 in versione nera ha un pannello laterale oscurato.

Il case Pure Base 500 sarà disponibile da metà settembre a prezzi consigliati di 69,90 dollari (nero), 79,90 dollari (nero con finestra), 74,90 dollari (grigio metallizzato o bianco) e 84,90 dollari (grigio metallizzato o bianco con finestra).