Pure Storage, noto produttore di dispositivi di archiviazione su memorie flash, ha annunciato che la capacità delle sue unità a stato solido proprietarie Direct Flash Module (DFM) raggiungerà i 300TB entro il 2026. L’aumento sarà possibile grazie ai progressi nella densità areale delle 3D NAND, che permetteranno un drastico aumento della capacità.

Infatti, come asserito da Alex McMullan, CTO di Pure Storage, in un’intervista rilasciata a Blocks & Files, l’azienda punta a migliorare la sua posizione competitiva nel mercato delle unità di memorizzazione nei prossimi due anni. Al momento, la società sta distribuendo unità DFM da 24 e 48 TB, ma mira a lanciare modelli di dimensioni ancora maggiori, con l’ambizione di avere dispositivi da 300TB entro il 2026.

Le unità proprietarie DFM di Pure Storage sono progettate esclusivamente per essere utilizzate con i sistemi di storage FlashArray e FlashBlade della stessa azienda. I dispositivi somigliano a SSD con un form factor più piccolo e utilizzano la connettività standard U.2 NVMe, ma sono progettate per funzionare solo con macchine particolari. I moduli utilizzano controller SSD di livello enterprise, con firmware personalizzato, e chip di memoria 3D NAND TLC o QLC.

Photo Credit: Pure Storage

Photo Credit: Pure Storage

Per raggiungere l’obiettivo di aumentare la capacità delle unità DFM di sei volte entro il 2026, Pure Storage dovrà fare affidamento su diverse strategie. Ad esempio, potrebbe utilizzare circuiti integrati 3D NAND più sofisticati. Attualmente, l’azienda utilizza dispositivi NAND 3D con 112-160 strati, ma nei prossimi cinque anni il numero di strati attivi è destinato ad aumentare a 400-500. Inoltre, i produttori di 3D NAND introducono nuove generazioni dei loro dispositivi all’incirca ogni due anni, per cui si prevedono 3D NAND circa 300 strati nel 2025 e 3D NAND a circa 400 strati nel 2027. Pure Storage potrebbe anche utilizzare package che contengono più 3D NAND, il che richiederà nuovi controller. Oppure, l’azienda potrebbe aumentare il numero di package e adottare un ingombro maggiore per i DFM.