QNAP, attraverso la sezione dedicata alle notizie di sicurezza del proprio sito, ha invitato i propri utenti ad aggiornare il prima possibile Photo Station all’ultima versione appena rilasciata.

L’azienda, infatti, ha individuato un exploit di una vulnerabilità di Photo Station da parte della minaccia di sicurezza nota come DEADBOLT. In sostanza, la falla consente a DEADBOLT di sottoporre a crittografare i NAS QNAP connessi direttamente a internet.

Il Product Security Incident Response Team di QNAP (PSIRT) ha valutato la situazione e rilasciato una patch per l’app Photo Station entro 12 ore.

Photo Credits - QNAP

Inoltre, l’azienda ha suggerito l’uso di QuMagie, come alternativa efficiente e semplice a Photo Station, all’interno dei propri NAS.

Inoltre, QNAP ha invitato gli utenti a non connettere mai direttamente i NAS a Internet, per motivi di maggiore sicurezza. Piuttosto, dice l’azienda, è consigliabile utilizzare la funzione myQNAP Cloud Link oppure utilizzare un servizio di VPN. In questo modo, sempre secondo QNAP, è possibile rafforzare efficacemente le difese dei NAS e diminuire le possibilità di subire un attacco.

Ricordiamo che le migliori VPN prevedono anche la possibilità di configurare il servizio all’interno dei NAS, sia a livello nativo tramite app che mediante procedure di configurazione appositamente dettagliate sui relativi siti web o sulle pagine delle knowledge base.

Inoltre, i pacchetti di sicurezza dei migliori brand di antivirus sul mercato offrono tool di monitoraggio della rete e dei dispositivi connessi, pertanto è consigliabile adottare una di queste soluzioni insieme alle altre suggerite, per scongiurare possibili violazioni da parte di malintenzionati, anche gravi.