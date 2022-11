Tramite un comunicato stampa, QNAP ha presentato recentemente il suo NAS QuTS hero della serie TS-hx87XU-RP, disponibile nei modelli da 9, 18, 22 e 30 alloggiamenti, progettato per le imprese medio-grandi, nelle quali si rivelerà uno strumento ideale come repository data-store, file-server e disaster recovery. La serie integra i processori della serie Intel Xeon E-2300 con connettività 10GbE e 2,5GbE Multi-Gig e un’architettura di archiviazione ibrida HDD/SSD in grado di bilanciare prestazioni, capacità e costi.

Grazie al sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, la serie TS-hx87XU-RP fornisce priorità all’integrità dei dati, oltre a offrire una potente riduzione dei dati, snapshot quasi illimitate, una capacità fino a 5 petabyte per cartella condivisa e molto altro, in modo da poterlo utilizzare come soluzione di archiviazione ideale che soddisfa i requisiti aziendali per server file, server di virtualizzazione, VDI, e backup/ripristino.

Jason Hsu, Product Manager di QNAP, ha affermato:

Con la riduzione dei prezzi, l’uso degli SSD o dell’archiviazione ibrida nell’infrastruttura IT è stato ampiamente adottato. La serie TS-hx87XU-RP offre modelli con diverse capacità di archiviazione per le organizzazioni di qualsiasi dimensione in modo da soddisfare i requisiti relativi a prestazioni e costi ridotti. Grazie all’espansione PCIe Gen 4 flessibile, la serie TS-hx87XU-RP può essere ulteriormente configurata per soddisfare le applicazione a uso misto esteso e le necessità di trasferimento dei dati.

Photo credit: QNAP

Rispetto agli array di archiviazione tradizionali, la serie TS-hx87XU-RP bilancia costi, prestazioni e capacità, mentre il TS-h987XU-RP a 9 alloggiamenti supporta anche gli SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 a bassa latenza. È possibile implementare in modo semplice la cache SSD per potenziare i carichi di lavoro a uso intensivo di IOPS per l’accesso ai dati importanti.

TS-hx87XU-RP offre un’archiviazione affidabile con riparazione automatica, riduzione avanzata dei dati e SnapSync in tempo reale per garantire che il NAS primario e secondario conservino dati identici per rinforzata le operazioni aziendali senza interruzioni. È inoltre supportato WORM (Write Once, Read Many Times) per garantire che i dati, una volta scritti, non possano essere modificati.

Infine, l’esclusiva tecnologia QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) di QNAP aiuta a prevenire il malfunzionamento simultaneo degli SSD oltre a migliorare la protezione dei dati e l’affidabilità del sistema. Per maggiori informazioni e per visualizzare la linea completa di prodotti QNAP NAS, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.