QNAP ha recentemente presentato QuCPE-3032 e QuCPE-3034 Network Virtualization Premise Equipment, basati sulla piattaforma definita da software QNE. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, QuCPE-3034 è dotato di un processore Intel Atom Refresh C3758R a otto-core, 16GB di memoria DDR4, otto porte 2,5GbE RJ45 e quattro porte in fibra 10GbE SFP+. Invece, il QuCPE-3032 è dotato di un processore Intel Atom Refresh C3558R quad-core, 8GB di memoria DDR4, otto porte 2,5GbE RJ45 e due porte in fibra 10GbE SFP+. Il QuCPE-303x dispone di due slot SSD M.2 per applicazioni aziendali VM/VNF a banda elevata e multi-tasking.

Photo Credit: QNAP

I sistemi QuCPE-303x utilizzano il sistema operativo QNE Network per VNF, VM e container, che integra QuWAN SD-WAN e la soluzione AMIZ Cloud per aiutare il personale IT non solo a creare una Mesh VPN multi sito crittografata, ma anche a ottimizzare la banda di trasmissione tramite il cloud, realizzando pertanto l’implementazione e gestione remota di dispositivi edge multi sito, hosting di VM, e applicazioni in container. Le tecnologie di accelerazione della rete hardware Intel QAT, Smart NIC SR-IOV e DPDK migliorano inoltre la banda e le prestazioni di calcolo per la virtualizzazione e migliorare l’efficienza della trasmissione SD-WAN e VPN.

Titan Hsieh, Product Manager di QNAP, ha affermato: