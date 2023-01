Tramite un comunicato stampa, QNAP ha presentato TS-1655, NAS tower con una grande capacità di archiviazione che può ospitare 12 dischi rigidi da 3,5” e 4 unità a stato solido da 2,5”. Progettato con un’architettura di storage ibrida per equilibrare prestazioni e costi, TS-1655 integra un processore Intel a 8 core, connessioni di rete a 2,5Gb/s e espansioni PCIe per migliorare l’efficienza aziendale e facilitare la condivisione dei file tra i team. Inoltre, supporta operazioni di backup, disaster recovery e virtualizzazione.

Andy Chuang, Product Manager di QNAP, ha affermato:

Il TS-1655 raggiunge un equilibrio tra costi e prestazioni grazie al design di archiviazione ibrido HDD/SSD, supportando al contempo il RAID 50/60 offre a tutti gli utenti che necessitano di NAS con elevata capacità, una maggiore protezione dei dati e un utilizzo ottimale dello spazio di archiviazione. Inoltre, il suo design incentrato sulle SSD include slot PCIe M.2 NVMe integrati e alloggiamenti dedicati per SSD da 2,5 pollici, consente una gestione ottimale di quelle applicazioni aziendali con una richiesta elevata di banda e contemporaneamente un’archiviazione suddivisa per livelli per una maggiore efficienza in termini di costi.

Photo Credit: QNAS

Per quanto riguarda le specifiche, TS-1655 utilizza un processore Intel Atom C5125 a 8 core con tecnologia Intel QuickAssist, quattro slot UDIMM DDR4 (8GB preinstallati) espandibili a 128GB per carichi di lavoro più elevati e memorie ECC per prestazioni di livello server e affidabilità in ambienti IT difficili. Inoltre, sono presenti due porte 2.5GbE RJ45 con supporto per il trunking di porta per il bilanciamento del carico e tolleranza ai guasti.

Può lavorare con switch gestiti/non gestiti 2.5GbE/10GbE di QNAP per creare ambienti di rete ad alta velocità, sicuri e scalabili senza impattare sul budget. Ha tre slot PCIe per estendere le funzionalità del NAS con diverse schede di espansione, come le schede di rete 5/10/25GbE, schede QM2 per aggiungere SSD M.2 o porte di rete 2,5GbE/10GbE, schede Fibre Channel per creare l’archiviazione SAN, e schede di espansione di rete per il collegamento degli alloggiamenti di espansione dell’archiviazione di QNAP.

Infine, garantisce la protezione dei dati attraverso gli snapshot che offrono il ripristino immediato per proteggere i sistemi contro l’attacco di ransomware e offre molte funzioni per le aziende come hosting di macchine virtuali e container, semplificazione delle attività di backup locale/remoto/cloud, semplificazione del backup di VM di VMware/Hyper-V, implementazione di un gateway di archiviazione cloud, creazione di archiviazione oggetti compatibile con S3 sul NAS e molto altro.