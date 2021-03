Qual è migliore antivirus sul mercato? Vediamo i risultati dei test

Le insidie della rete sono davvero molteplici e, oltre alle aziende, anche i comuni utenti dovrebbero far attenzione alla propria sicurezza online, sia stando attenti a non cliccare su link potenzialmente pericolosi che impiegando software adatti allo scopo, come gli antivirus. Sul mercato sono presenti tanti prodotti, ma qual è il più affidabile? Alcuni laboratori ed istituti di ricerca hanno effettuato alcuni test per verificare la validità dei programmi attuali, come riportato sul blog da Kaspersky.

AV-Comparatives, laboratorio austriaco che testa soluzioni di sicurezza da più di 20 anni, ha assegnato a Kaspersky Internet Security il premio “Prodotto dell’anno” per il 2020, in quanto è riuscito a superare i concorrenti per numero di riconoscimenti. Inoltre, ha ricevuto anche una serie di premi annuali in ogni categoria in base ai risultati ottenuti durante l’anno per le alte protezioni di difesa dalle minacce reali con falsi positivi minimi.

AV-TEST GmbH, istituto tedesco di ricerca indipendente specializzato in sicurezza informatica, ha testato la suite Kaspersky Internet Security su molteplici sistemi operativi (Windows, Android e macOS) ed in tutti i casi i risultati dei test sono stati i migliori della categoria. AV-Test ha anche messo alla prova Kaspersky Secure Connection, dove il prodotto ha registrato le migliori velocità di trasferimento dati sia tra i continenti che per la navigazione in incognito e il miglior throughput sulle reti torrent. Ottimo successo anche per Kaspersky Safe Kids, software in grado di bloccare i contenuti non adatti ai più piccoli con un pochissimi falsi positivi.

Infine, SE Labs, laboratorio britannico attivo da soli cinque anni, ma che vede il rinomato esperto di sicurezza Simon Edward come suo fondatore, ha assegnato a Kaspersky Internet Security valutazioni AAA in tutti e quattro i test trimestrali per prodotti per utenti privati (categoria Home Anti-Malware Protection Awards), oltre a inserirlo costantemente al primo posto nel Total Accuracy Rating.

Kaspersky, certa della qualità delle sua soluzioni relative alla sicurezza, ha affermato che continuerà a lavorare attivamente per fornire ai suoi clienti prodotti sempre migliori e la cui affidabilità sarà costantemente monitorata anche da test indipendenti esterni.