Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2: il vostro prossimo PC sarà ARM?

Qualcomm, durante il suo evento “Qualcomm Snapdragon Compute: Scaling the Mobile Compute Ecosystem Virtual Announcement”, ha presentato la nuova piattaforma di calcolo Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Si tratta della seconda generazione della piattaforma entry-level dell’azienda, per PC Windows e Chromebook sempre accesi e connessi, che mette a disposizione prestazioni migliorate e il supporto per una maggiore durata della batteria. Snapdragon 7c Gen 2 porterà infatti ai dispositivi entry-level una migliore fotocamera e capacità audio, connettività LTE integrata, accelerazione AI, caratteristiche di sicurezza di livello enterprise e una durata della batteria più lunga.

Qualcomm afferma che la piattaforma di calcolo Snapdragon 7c Gen 2 offre prestazioni di sistema fino al 10% più veloci rispetto alla maggior parte delle piattaforme concorrenti. Offre inoltre fino a 2 volte la durata della batteria della maggior parte dei competitor. La potenza di elaborazione della piattaforma permette agli utenti di fare più cose contemporaneamente, con velocità e produttività garantite. Il primo dispositivo basato su Snapdragon 7c Gen 2 dovrebbe essere disponibile in commercio quest’estate.

Qualcomm Technologies ha presentato anche il suo Qualcomm Snadragon Developer Kit, progettato per consentire ai fornitori di software indipendenti e agli sviluppatori di applicazioni di testare e ottimizzare le loro applicazioni per il crescente ecosistema di dispositivi alimentati da piattaforme Snapdragon. Il kit è stato costruito in collaborazione con Microsoft ed è basato su Windows 10.

Photo: Qualcomm

Lo Snapdragon Developer Kit sarà disponibile in commercio quest’estate, sul Microsoft Store, e come afferma Miguel Nunes, Senior Director, Product Management Qualcomm Technologies, “Questo kit per sviluppatori fornisce un’alternativa accessibile ad altri dispositivi consumer e commerciali. Con la configurazione desktop più piccola, questo kit offre agli sviluppatori una maggiore flessibilità rispetto alle opzioni notebook, e ad un prezzo inferiore. Restiamo impegnati ad aiutare gli sviluppatori ad affrontare le richieste dei clienti, riducendo al contempo il costo complessivo della distribuzione”

Questa si tratta solo dell’ultima collaborazione tra Qualcomm e Microsoft. Nel settembre 2020 Microsoft ha annunciato infatti l’espansione del suo programma App Assure ai PC Windows 10 dotati di piattaforma Snapdragon. Così come l’ottimizzazione di Microsoft Edge, Teams e Visual Studio Code.

Durante l’evento è intervenuto anche Oded Gal, CPO di Zoom. Gal ha dichiarato che l’azienda quest’estate rilascerà una nuova versione di Zoom ottimizzata per Snapdragon, che permetterà una maggiore durata della batteria.