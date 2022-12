Tramite un comunicato stampa, Qualcomm ha annunciato la sua nuova rete ad alte prestazioni per la casa, Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform, pensata per supportare le più recenti connessioni a banda larga ad alta velocità e i dispositivi ad alte prestazioni che popolano le case iperconnesse di oggi, offrendo una capacità totale di sistema di oltre 20Gb/s in un’architettura di chipset di rete compatta, efficiente dal punto di vista energetico ed economica.

Nick Kucharewski, Senior Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking di Qualcomm, ha affermato:

Abbiamo sviluppato la Qualcomm Immersive Home Platform per consentire una connettività ad alte prestazioni in ogni casa, con un fattore di forma economico e a basso profilo che offre le più recenti innovazioni nel mesh networking. Il Wi-Fi 7 si può sperimentare al meglio utilizzando un sistema tri-band che sfrutta appieno più bande dello spettro wireless senza licenza. Con questo approccio, il Wi-Fi mesh è in grado di garantire un aumento delle prestazioni sia per i dispositivi nuovi che per quelli già esistenti.

La nuova Immersive Home Platform di Qualcomm è progettata per consentire la collaborazione, la telepresenza, l’AR/VR e le applicazioni di gioco immersivo della casa di oggi e di domani. Offrendo una copertura multi-Gigabit e una bassa latenza per le applicazioni moderne, la Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform con Qualcomm Multi-Link Mesh consente di ottenere vantaggi immediati in termini di prestazioni sia per i dispositivi legacy che per i più recenti dispositivi connessi Wi-Fi 7.

Photo Credit: Qualcomm

David Henry, presidente e GM di Connected Home Products and Services di NETGEAR, ha aggiunto:

La nostra collaborazione con Qualcomm ci consente di accedere in prima linea alla prossima generazione di piattaforme che offrono ai nostri clienti un portafoglio completo di funzionalità Wi-Fi 7 avanzate. Non vediamo l’ora di combinare questa tecnologia con la nostra esperienza nel campo della radiofrequenza e del networking wireless per fornire ai nostri clienti prodotti Orbi Mesh unici, ad alte prestazioni e multi-banda.

