Di nascondigli strani per contrabbandare materiale informatico se ne sono visti diversi negli ultimi mesi, dagli SSD messi nella carena di uno scooter, alle CPU avvolte intorno alla pancia, nella (vana) speranza che gli scanner degli aeroporti non li rilevassero, per non parlare dell’uomo che ha nascosto 200 processori e 9 iPhone in una pancia finta. Stavolta però, i contrabbandieri si sono superati: hanno cercato di nascondere 70 schede video in un carico di 280kg di aragoste vive.

Il materiale è stato scovato dalla dogana di Hong Kong, che ha fermato un van intento a superare il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao. Il carico di 200 aragoste (e schede video) non era provvisto della regolare documentazione di trasporto, ma secondo le autorità aveva un valore approssimativo di 76.500 dollari; non è chiaro però se la cifra intenda il valore di tutto il carico, o solamente delle schede video.

Credit: Hong Kong Customs

La dogana di Hong Kong sostiene che si tratti di prodotti dall’alto valore commerciale, ma dalla foto che vedete sopra, potete capire come in realtà siano schede video di vecchia data, di poco valore per il nostro mercato. Si tratta di vecchie Quadro entry level che, secondo The Register, corrispondono più precisamente a delle NVIDIA Quadro K2200, basate su architettura Maxwell e dotate di 640 CUDA core, 4GB di GDDR5, TDP di 68W e lanciate a metà 2014.

Il contrabbando tra Hong Kong e l’isola continentale non è una novità, principalmente per il fatto che la tassazione sui beni è assente sull’isola, mentre sulla terraferma arriva fino al 13%; i contrabbandieri cercano modi sempre più fantasiosi per importare illegalmente prodotti senza farsi scoprire, spesso però senza riuscire nel proprio intento.