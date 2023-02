That-Desktop-User, un utente di Reddit, ha creato un sistema di dissipazione piuttosto inconsueto per il suo processore Intel Core i9, ovvero l’utilizzo di un blocco di rame recuperato da un vecchio macchinario medico. Quest’ultimo è stato modificato effettuando vari fori prefilettati e un filtro in ottone all’interno, che ha permesso di mantenere la CPU a temperature accettabili senza l’utilizzo di una ventola.

Infatti, la temperatura minima raggiunta dalla CPU è stata di 35°C, mentre sotto carico è salita a circa 80°C, un risultato molto buono considerando che stiamo parlando di un metodo passivo, cioè privo di ventola. That-Desktop-User ha inoltre ipotizzato che sarebbe possibile migliorare ulteriormente la soluzione integrando un sistema a liquido, aumentando così la capacità di raffreddamento del blocco di rame, che pesa circa ben 4Kg.

Nonostante gli evidenti limiti per quanto riguarda la gestione di un sistema così ingombrante, l’esperimento di That-Desktop-User dimostra che un dissipatore di rame di grandi dimensioni potrebbe costituire una soluzione valida per il raffreddamento di CPU ad alte prestazioni. La massa termica del blocco di rame è un’ottima fonte di raffreddamento, ma potrebbe essere necessario integrare anche un sistema a liquido o effettuare altre modifiche per mantenere stabili le temperature in presenza di carichi di lavoro più elevati e prolungati.

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato anche di un articolo pubblicato su Cell Reports Physical Science, dove si affermava che il rivestimento dei dissipatori di calore con idrogel può aumentare significativamente il raffreddamento passivo. Il documento descriveva l’utilizzo di una Moisture Thermal Battery basata su idrogel per gestire il raffreddamento passivo di dispositivi elettronici come FET da 100W e CPU Intel Core i5-4690 da 84W. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.