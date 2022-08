Ci sono persone che non abbandonerebbero mai il proprio PC, neppure quando sono costrette a recarsi in bagno per i bisogni naturali. Perché quindi non avere un PC gaming direttamente lì? È quello a cui deve aver pensato lo youtuber Basically Homeless, che ha deciso di trasformare il proprio water in un vero e proprio dispositivo ultra tecnologico.

Infatti, Basically Homeless ha modificato il water suddividendolo in due sezioni distinte: una che accoglie i componenti del PC e l’altra che dispone di tutto il necessario per far funzionare l’oggetto per la sua destinazione d’uso originaria. Per raggiungere il suo obiettivo, è stato necessario tagliare il serbatoio per ricavare lo spazio necessario per il computer e avere anche una bella finestra per ammirare l’interno. Ovviamente, sono state prese tutte le precauzioni necessarie per eliminare potenziali perdite che avrebbero potuto danneggiare i componenti del PC, come l’applicazione di un apposito sigillante.

Photo Credit: Basically Homeless/YouTube

Per quanto riguarda l’hardware vero e proprio, la configurazione utilizzata da Basically Homeless comprende un processore Intel Core i7-12700, una scheda madre mini-ITX MSI Z690I Unify, 64GB di RAM G.Skill Trident Z5 e una scheda video ASUS NVIDIA GeForce RTX 3060. Infine, MicroCenter, nota catena americana che si occupa della vendita al dettaglio di computer, sponsor del filmato, ha fornito un monitor MSI Optix con refresh rate a 240Hz. A completare l’opera, e far notare ancora di più l’anima “gaming” del water, è stata posta una ventola illuminata nella parte superiore.

Sicuramente, il risultato finale è piuttosto interessante, sebbene venga naturalmente da chiedersi quale sarà la durata dei componenti in un ambiente così umido come il bagno. In ogni caso, questo progetto evidenzia ancora una volta come i modder esperti riescano a infilare un PC praticamente ovunque.