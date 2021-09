Qualcuno ha trasformato Ubuntu in Windows 11

Sei un utente Linux ma ti piace l’aspetto del nuovo sistema operativo Windows 11 di Microsoft? A quanto pare, la distribuzione brasiliana WindowsFX 11 potrebbe fare al caso tuo. Infatti, WindowsFX è una distribuzione Linux basata su Ubuntu Core con KDE Plasma. Quest’ultimo usa il tema WX Desktop, che apporta una serie di modifiche importanti all’intero aspetto del sistema operativo destinate a renderlo più simile a Windows. La versione 11, come ci si potrebbe aspettare, è quella che imita Windows 11, mentre le edizioni precedenti sfoggiavano un’estetica “Windows 10-like”.

Questo aggiornamento al tema WX Desktop utilizza un set personalizzato di icone, nonché alcune animazioni personalizzate, una barra delle applicazioni centrata e molti altri elementi “presi in prestito” da Windows 11. Poiché imita pedissequamente l’aspetto dell’ultimo sistema operativo Microsoft, consente agli utenti di avere l’aspetto di Windows 11, ma con tutte le loro funzionalità Linux preferite ancora disponibili. Per quanto riguarda la base, è stato utilizzato Ubuntu 21.04 “Hirsute Hippo”.

Ovviamente, la nuova distro WindowsFX 11 si concentra solo sulle caratteristiche cosmetiche, mentre il software è lo stesso di altre distribuzioni basate su Ubuntu. Utilizza lo stesso kernel di Ubuntu 21.04 e lo stesso gestore di pacchetti, offrendo una gamma molto ampia di programmi pronti per essere installati con pochi semplici comandi.

Questo sistema operativo viene offerto tramite immagini ISO che supportano entrambe le architetture x86 e ARM, il che significa compatibilità istantanea per un’ampia gamma di computer. La versione 11 non è ancora disponibile per Raspberry Pi, poiché l’unica edizione per il popolare Single Board Computer è la 10.8.4. Tuttavia, a breve dovrebbe essere pubblicata una release aggiornata per i dispositivi Raspberry Pi. Per saperne di più, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale, raggiungibile da qui.