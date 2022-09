Con la presentazione dei nuovi processori Ryzen 7000, AMD ha introdotto insieme alla nuova piattaforma AM5 il supporto ai nuovi standard PCI-E 5.0 e DDR5 per SSD e RAM. Le nuove CPU supportano nativamente i moduli DDR5-5200 e, proprio in occasione di alcune domande poste da un utente nel server Discord ufficiale dell’azienda, il Technical Marketing Manager Robert Hallock ha avuto modo di condividere ulteriori dettagli su quella che è la miglior configurazione di memoria da utilizzare con i nuovi processori.

Come già anticipato durante il Q&A a margine della presentazione, anche in questo caso è stato ribadito che la scelta migliore ricadrebbe sulle DDR5-6000, che consentirebbero di beneficiare di un ottimo compromesso tra costo, stabilità, prestazioni e anche facilità d’uso. Hallock consiglia inoltre l’uso di kit da due moduli anziché quattro, poiché come spesso capita, l’uso di quattro DIMM limita molto la frequenza massima raggiungibile dalla RAM: la nuova serie Ryzen 7000 supporta le memorie RAM DDR5-5200 single e dual rank, con singola configurazione DIMM per canale, utilizzando quindi due DIMM per canale la velocità massima scende a 3600 MT/s.

Photo Credit: G.SKILL

Nonostante le schede madri X670 siano in grado di supportare un FCLK (Fabric Clock) massimo di 3GHz, la frequenza predefinita è impostata a 1733MHz. Robert consiglia quindi di lasciare su “Auto” l’impostazione relativa all’FCLK, intervenendo solo sulle frequenze del controller e dei moduli in modalità sincrona 1:1. Come specificato nei messaggi infatti, il rapporto 1:1:1 rispettivamente per FCLK, UCLK e MCLK nei nuovi Ryzen 7000 non è più rilevante come lo era nella precedente generazione di CPU Zen 3. In modalità nativa DDR5-5200, i nuovi processori funzioneranno con un rapporto di frequenze 2:1:1, ovvero 1730:2600:2600 MHz.

Con l’introduzione della tecnologia di overclock EXPO, che consente di impostare un profilo automatico per le RAM su ogni sistema, i partner hanno da subito cominciato a lavorare sui primi moduli compatibili. I primi tra questi sono XPG e G.Skill, le cui memorie usciranno prossimamente.