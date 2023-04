Nonostante la rete Gigabit non sia ancora diffusa su larga scala, la connettività 2,5Gb sta crescendo velocemente nelle reti domestiche ed è già considerabile come norma in molte reti aziendali. Rispetto alla “classica” LAN Gigabit, la connettività LAN 2,5Gb offre diversi vantaggi che la rendono un’opzione altamente desiderabile se si vuole una maggior efficienza e velocità di trasferimento dei dati.

Come forse avrete già intuito dal nome, il primo vantaggio è che la LAN 2,5Gb offre velocità fino a 2,5 volte più alte rispetto alla Gigabit. Un maggior velocità di trasferimento dei dati si traduce banalmente in operazioni più rapide, meno tempi morti e una maggior produttività. Secondariamente, la connettività 2,5Gb è un ottimo compromesso tra velocità e costo: in molti scenari le performance sono più che adeguate e non è necessario adottare switch e schede di rete 10Gb, più veloci ma anche molto più costosi.

Altro vantaggio della connettività 2,5GbE è che è altamente compatibile con le infrastrutture esistenti, motivo per cui può essere integrata facilmente senza dover apportare modifiche significative o perfino dover ridisegnare tutta la rete. Questa caratteristica la rende un’opzione valida anche per le aziende che vogliono migliorare la velocità di trasferimento dei dati, ma che agiscono gradualmente perché non possono effettuare grandi investimenti.

Sul mercato ci sono vari prodotti che permettono di passare alla connettività LAN 2,5Gb a un prezzo contenuto, ma oggi vogliamo concentrarci su due soluzioni di QNAP, che si integrano alla perfezione e permettono di aggiornare la propria rete godendo di tutti i benefici di una connettività più veloce senza fatica.

Il primo è lo switch QSW-2104-2T, che supporta lo standard 2,5GbE su tutte le sei porte a disposizione. È compatto e silenzioso dato il raffreddamento totalmente passivo, con un consumo energetico ridotto e ideale per piccole imprese (o sistemi casalinghi avanzati) che vogliono collegare computer, NAS, stampanti o telecamere di sicurezza. Due delle sei porte sono 10G, una caratteristica che rende lo switch “future-proof”: quando aggiornerete la vostra infrastruttura con dei device dotati di connettività 10G non dovrete cambiare anche lo switch di rete, vi basterà sfruttare le connessioni LAN 1 e LAN 2 del QSW-2104-2T per trasferire dati alla massima velocità.





Tra le funzionalità di punta dello switch segnaliamo il supporto al Quality of Service (QoS), che permette di assegnare priorità di traffico in base alle esigenze, allo standard NBASE-T per il collegamento mediante cablaggio Cat 5e o Cat 6a e il rilevamento e il blocco dei loop (che si creano se per errore collegate tra loro due porte dello switch), per un’operatività continua. Lo switch è ovviamente retrocompatibile con gli standard 1G e 100M e totalmente plug and play, quindi non richiede alcuna procedura di configurazione per essere usato: basta collegarlo e il gioco è fatto.

Il secondo prodotto che ci permetterà di sfruttare al meglio la connettività 2,5Gb è il NAS TS-262-4G, soluzione con due baie (che supportano dischi 3,5″ e 2,5″) e ovviamente LAN 2,5Gb. Equipaggiato con un processore Intel Celeron N4505 dual core e 4GB di RAM DDR4, il NAS offre anche due slot M.2 per SSD PCIe 3.0 ed è dotato di porta HDMI 2.0 con supporto al 4K 60Hz, che consente di usarlo come centro multimediale grazie anche alle capacità di riproduzione e transcodifica in tempo reale di video 4K.





Oltre che come media center, il QNAP TS-262-4G può anche essere usato come sistema di backup, sia in casa che in una piccola azienda, grazie alle molte soluzioni software offerte da QNAP, che permettono di tenere al sicuro tutti i propri dati. In combinazione con lo switch QSW-1105-5T permette di sfruttare al massimo la connettività 2,5Gb, con velocità di trasferimento di file fino a 300MB/s in lettura e scrittura.

In sintesi, la connettività 2,5Gb offre molti vantaggi che la rendono un’opzione valida tanto per le aziende quanto per i privati che vogliono maggiore efficienza e velocità nel trasferimento dei dati; le soluzioni di QNAP sono facili da usare e possono essere inserite anche in reti pre-esistenti senza problemi, grazie alla loro grande flessibilità e compatibilità.