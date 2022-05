Vi abbiamo già parlato del fenomeno del Malware-as-a-Service, ovvero un modo con cui gli sviluppatori di malware decidono di capitalizzare sul proprio “lavoro” non utilizzando direttamente i programmi ma cedendoli a terzi dietro pagamenti una tantum o addirittura abbonamenti.

Gli scopi per cui un utente potrebbe decidere di rivolgersi al MaaS sono molteplici, dal furto di credenziali per l’accesso a dati sensibili da rivendere, all’accesso a dati bancari e altre informazioni tramite stealer, oppure la diffusione di ransomware, un malware potenzialmente molto redditizio quanto devastante.

E dato che, tramite attacchi malware ben orchestrati, molti hacker riescono letteralmente ad arricchirsi, si potrebbe pensare che l’accesso a uno di questi strumenti “a noleggio” abbia un certo costo. Tuttavia, i ricercatori di Cyble, un’azienda operante nella sicurezza e nell’intelligence in campo informatico, hanno analizzato Eternity Project, un sito web accessibile tramite la rete Tor, in cui è possibile acquistare vari tipi di malware a prezzi relativamente contenuti. I gestori del sito, inoltre, sfruttano un canale Telegram che conta circa 500 iscritti per presentare le funzioni e le caratteristiche dei malware per Windows in vendita, tramite descrizioni video.

Alcuni attacchi malware possono essere parecchio remunerativi

Il “catalogo” del sito include un toolkit pensato per avviare attacchi ransomware, distribuire worm e, come annunciato dai gestori, a breve offrirà anche dei programmi per eseguire attacchi Distributed-Denial-of-Service (DDoS). I clienti possono utilizzare un bot del canale Telegram per la build dei file binari, con possibilità di personalizzarne le funzioni, inoltre pagando un abbonamento di 260$, hanno accesso a Eternity Stealer, un programma sviluppato per rubare password, cookie, wallet di criptovalute, dati di carte di credito che poi invia i dati a un bot di Telegram. A quanto pare, è in grado di colpire i browser più popolari come Chrome, Edge e Firefox (e molti altri), vari password manager, client VPN e FTP, client e-mail, software gaming e vari tipi di app di messaggistica.

Fra gli altri “prodotti” in vendita, un miner commercializzato a 90$ e un ransomware per 490$, insomma cifre tutto sommato accessibili che dovrebbero rendere l’idea del quadro preoccupante della situazione.