QuantWare lancia il suo primo processore quantistico commerciale

Fino ad ora, i sistemi quantistici si trovavano solo presso grandi istituti di ricerca e società commerciali molto importanti. Ma ogni nuova tecnologia prima o poi viene democratizzata e sembra che questo stia per accadere all’informatica quantistica poiché QuantWare, una startup olandese, inizierà a offrire la sua Quantum Processing Unit (QPU) Soprano a livello commerciale.

Il processore Soprano di QuantWare possiede cinque qubit con topografia personalizzabile, che include filtri Purcell, AirBridge e la configurazione TSV proprietaria di QuantWare. I processori Soprano sono disponibili anche con parametri personalizzati a seconda delle esigenze del cliente. La compagnia può fornire la sua QPU completa di package o solo come die (con dimensioni personalizzabili). Sfortunatamente, non sappiamo ancora quale sarà il prezzo del prodotto.

QuantWare garantisce una fedeltà del singolo gate qubit pari 99,9% su un tempo T1 di 10µs (soggetto alla qualità dello stack), il che dovrebbe mantenere gestibili i tassi di errore – ha dichiarato la società ad Ars Technica. Nonostante cinque qubit siano pochi per gli “standard” di calcolo quantistico odierni, questa QPU dovrebbe essere sufficiente per attirare i ricercatori delle aziende più piccole e delle università.

Matthijs Rijlaarsdam, co-fondatore di QuantWare, ha affermato (come riportato da HPCwire):

La nostra QPU Soprano QPU rappresenta ciò che l’Intel 4004 è stato per il settore dei semiconduttori. I qubit superconduttori sono altamente personalizzabili, facili da controllare e molto scalabili. Questa praticità rende i QPU superconduttori di gran lunga il candidato ideale per le applicazioni di calcolo quantistico a breve termine.

QuantWare prevede che le sue QPU raddoppieranno, o addirittura quadruplicheranno, il loro numero di qubit ogni anno, il che significa che nel giro di poco tempo anche le istituzioni più piccole potranno accedere a prestazioni di classe supercomputer.

I processori quantistici richiedono metodi di raffreddamento estremi e, per questo motivo, non molte aziende commerciali potranno adottare il calcolo quantistico in tempi brevi, o almeno prima che tali tecnologie di raffreddamento diventino più piccole, economiche e affidabili.