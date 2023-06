Le schede video “moddate” con più VRAM di quella base non sono una novità, specialmente nella famiglia RTX 2000: ve ne abbiamo parlato diverse volte in passato, come ad esempio nel caso di una RTX 2070 con 16GB di memoria.

Oggi è il turno del modder wxnod è riuscito a modificare una scheda grafica GeForce RTX 2080 Ti in modo che supporti 44 GB di memoria GDDR6. La RTX 2080 Ti originale ha solo 11 GB di memoria, quindi si tratta di un aumento significativo.

wxnod è riuscito a ottenere questo risultato sostituendo i moduli di memoria esistenti con moduli da 2GB e installandoli anche sul retro della scheda grafica, andando a sfruttare tutti e 24 gli slot esistenti.

La RTX 2080 Ti modificata si è prestate a qualche fotografie e per le schermate, a dimostrare che il sistema “vede” la nuova configurazione. Tuttavia il modder spiega che la scheda non funziona nei giochi e nei benchmark. Probabilmente servirebbe un firmware modificato, ma non è il caso di sperare che Nvidia ne faccia uno apposta per questo esperimento.