Questa alternativa a Raspberry Pi è grande quasi come una carta di credito

I colleghi di CNX Software hanno riportato che Station M2, scheda basata sul SoC RK3566, offre tantissime funzionalità all’interno di un case dalle dimensioni poco più grandi di una comune carta di credito e dall’altezza leggermente superiore ad un connettore Ethernet.

Credit: Firefly

Sulla Station M2 troviamo il SoC Rockchip RK3566, il cui cuore è un processore quad-core Cortex-A55 a 64 bit che funziona fino a 1,8GHz, che rappresenta il successore del chip A53 utilizzato nel Raspberry Pi 3B+, Nintendo Switch e alcuni tablet Amazon Fire HD. Possono essere inoltre presenti fino a 8GB di memoria RAM LPDDR4 e sino a 128GB di spazio di archiviazione su eMMC. Come lascia intendere lo stesso nome, troviamo un socket M.2 per SSD NVMe, con velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 400 MB/s e 392 MB/s. Nel caso abbiate bisogno di ulteriore spazio per memorizzare i vostri dati, potete sfruttare anche lo slot micro SD.

Sono presenti una porta HDMI 2.0 con supporto alla risoluzione 4k HDR a 60 fps e varie porte USB 2.0 e 3.0, tra cui una OTG Type-C che viene utilizzata anche per alimentare l’unità e una porta Gigabit Ethernet (ma non manca il supporto alle reti Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0). Il case in lega di alluminio, che misura 93,8x65x15,8 mm, funge da dissipatore di calore.

Credit: Firefly

Station OS è il sistema operativo ufficiale della Station M2, proprio come dei suoi predecessori M1 e P1. Si tratta di un OS per media center utilizzato per creare centri di intrattenimento domestico ad alta definizione. Tuttavia, sono installabili anche altri sistemi operativi, come Android 11 e Ubuntu 18.04.

La Station M2 è già disponibile al un prezzo promozionale di 105 dollari nella sua configurazione da 4GB/32GB. Il costo aumenterà a 129$ tra poche settimane, rendendola un po’ più costosa di uno starter kit con Raspberry Pi 4, ma la Station M2 possiede alcune caratteristiche hardware e software che potrebbero renderla più adatta ad alcuni progetti di media center homebrew.