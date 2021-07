Questa bicicletta è un PC da gaming dotato di Nvidia RTX 3070

La maggior parte dei case per PC sono in grado di ospitare una potente GPU come la Nvidia RTX 3070 ma in modo tradizionale, all’interno di un parallelepipedo che nonostante i vari tentativi di personalizzazione rimarrà sempre un case dalla forma molto simile a quella di tutti gli altri. L’azienda Yolenzo però ha deciso di prendere una strada diversa, creando la Exo Giga Bike. Si tratta di una bicicletta completamente funzionale che è anche un PC da gaming. Yolenzo afferma che la Exo Giga Bike è la “prima bicicletta per computer al mondo” e non è difficile da credere: non c’è molta concorrenza nel settore delle bicicomputer.

Mentre il form factor può sembrare divertente, le specifiche della bici sono molto serie. Come riporta Windows Central, nel sito ufficiale c’è scritto che è equipaggiata con un Intel Core i5-11600K, 32 GB di RAM, 2TB di SSD ed è dotata di una GIGABYTE RTX 3070, che è una delle migliori GPU. AORUS afferma che la bici da gaming può far girare Cyberpunk 2077.

È importante mantenersi idratati mentre si va in bicicletta, ma non sarete gli unici a mantenervi freschi grazie ai liquidi. La bici è infatti dotata di raffreddamento a liquido per mantenere basse le temperature. Anche se, vista la forma di questo particolare case per PC, sembra che basti fare un giro in bici per raffreddare tutti i componenti. La Exo Giga Bike è stata commissionata da Gigabyte e Red Bull e il progetto è stato supportato da Intel, secondo Yolenzo.

Yolenzo non esplicita un prezzo per il suo kit Exo Giga Bike. Il suo sito web ha un pulsante per ordinare un assemblaggio, ma non specifica un prezzo. Inoltre non indica se bisogna ordinare anche le parti del PC a parte, anche se sembra probabile. Visto che si tratta di una bicicletta davvero particolare, nel caso in cui decidiate di procedere all’acquisto, vi consigliamo di prendere in considerazione anche l’acquisto di un buon lucchetto resistente e – perché no – anche di un allarme antifurto: vista la carenza attuale di GPU, c’è chi farebbe di tutto pur di ottenere una RTX 3070.