Questa build custom monta una Radeon RX 6900 XTX

Un po’ di tempo fa erano apparse le prime foto di questa “misteriosa” scheda grafica di AMD, mai rilasciata sul mercato, la RX 6900 XTX, una variante della RX 6900 XT che però avrebbe un sistema di raffreddamento a liquido integrato. Il design è ovviamente lo stesso della RX 6900 XT, ma AMD ha deciso di utilizzare la GPU Navi 21 XTXH (che ha una frequenza di clock massima limitata a 4.0 GHz) per le schede video dei suoi partner, in modo da riuscire a offrire TDP e velocità di clock più elevati.

Una di queste, la PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, ha addirittura stabilito il record mondiale in overclock, raggiungendo una frequenza di clock di 3.3 GHz! Ovviamente anche il design della scheda ha dato il suo contributo, prestandosi particolarmente bene alle operazioni di overclock grazie ai 14 + 2 VRM correlati a 3 connettori di alimentazione PCI 8-pin. Il waterblock fornito insieme alla scheda è stato inoltre prontamente rimosso per installarci un sistema di raffreddamento ad azoto liquido. Tutto ciò ha consentito al team di overclocking di raggiungere un graphics score di 41.069 punti e un combined score di ben 37.618 punti.

La configurazione in cui l’abbiamo ritrovata è basata totalmente su hardware AMD: oltre alla scheda grafica RX 6900 XT LC, troviamo anche una CPU Ryzen R9 5950X. Il tutto è stato installato su una scheda madre ASUS ROG STRIX B550-A e raffreddato a liquido con un Deepcool Castle 240 V2.

La build è disponibile su ChipHell al prezzo di 20.999 RMB, che corrispondono a 3285 dollari (o a 2700 euro). Non sappiamo se verrà un giorno in cui la Radeon RX 6900 XT LC sarà acquistabile anche da noi comuni mortali, o se rimarrà un’esclusiva per il mercato degli “assemblatori”. In ogni caso, AMD non ha confermato neanche l’esistenza di schede grafiche raffreddate a liquido, dunque tutto ciò potrebbe rimanere solamente un bel sogno.