Tutti (o quasi) conoscono Drake e The Weekend e questa nuova canzone, che a un primo ascolto sembra il frutto della loro ultima collaborazione, in realtà è stata generata da una intelligenza artificiale. Il brano è diventato virale su TikTok e ha suscitato l’interesse e la curiosità di milioni di utenti, oltre che ovviamente delle etichette discografiche.

Il brano, intitolato “Heart on my sleeve”, è stato creato dall’utente TikTok Ghostwriter977 usando l’IA e le voci dei due cantanti ed è diventato virale nel giro di poco tempo, raggiungendo le 8 milioni di visualizzazioni sul profilo TikTok dell’utente e quasi 19 milioni su Twitter. La canzone è approdata anche su Spotify e Apple Music, dove è stata riprodotta centinaia di migliaia di volte.

Universal Music Group, l’etichetta che gestisce The Weekend, si è ovviamente mossa per far rimuovere la canzone dalle piattaforme di streaming. Tuttavia, un fenomeno così grande è difficile da controllare, specialmente considerando quanto gli utenti si stiano dando da fare per mantenerlo online. Molti sembrano parteggiare per GhostWriter, che sotto uno dei video ha commentato: “Ho fatto il ghostwriter per anni venendo pagato pochissimo, unicamente per il guadagno delle etichette più importanti. il futuro è questo”.

La creazione di musica è solo uno dei tanti campi in cui l’intelligenza artificiali si sta dimostrando allo stesso livello, se non migliore, delle persone: solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato come una delle principali aziende cinesi di media e pubbliche relazioni sia in procinto di sostituire copywriter e grafici con IA generative.

Il brano creato da GhostWriter con l’IA può ancora essere ascoltato su diverse piattaforme, tra cui YouTube; vi lasciamo il video qui sotto, ma fate in fretta, prima che venga rimosso!