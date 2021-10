Questa cinepresa Super 8 è alimentata da un Raspberry Pi Zero

La bellezza di molti dispositivi retrò spesso è esaltata dalle loro dimensioni, una necessità dovuta alla grandezza dei meccanismi e sistemi analogici che si usavano un tempo. C’è qualcosa di meravigliosamente nostalgico e romantico nell’uso, ad esempio, di una cinepresa Super 8 che un sensore digitale e una scheda microSD non possono eguagliare, nonostante producano un’immagine di qualità molto migliore. Quindi potete immaginare quanto sia affascinante il progetto di un fan nostalgico, Befinitiv, che ha aggiornato una cinepresa Super 8 utilizzando, ovviamente, un Raspberry Pi.

La fotocamera in questione è una Agfa Microflex Sensor, una piccola cinepresa squadrata prodotta alla fine degli anni ’60. Ha il controllo automatico dell’esposizione, ma cose come lo zoom e la messa a fuoco sono manuali. Utilizza 15 m di pellicola Super 8mm in una cartuccia a 18 fps (per 3 minuti e 20 secondi di riprese continue) e non registra l’audio. Una volta era commercializzata come la fotocamera più piccola al mondo, ma oggi sembra piuttosto ingombrante, soprattutto per un dispositivo capace di fare solo una cosa e confrontandola con i prodotti disponibili ora sul mercato.

Befinitiv sapeva di poter migliorare questo dispositivo e ha iniziato a creare una cartuccia sostitutiva per riempire il vuoto al centro della fotocamera e dentro i nostri cuori. Il risultato è un piccolo bundle che comprende un Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi camera module ufficiale, un pacco batteria e un circuito di conversione dell’alimentazione. Il tutto è poi inserito in un involucro stampato in 3D che imita le dimensioni e la forma della cartuccia Super 8. Invece di tre minuti di filmati, ora si possono registrare enormi quantità di video su una scheda MicroSD o connettersi al Wi-Fi per lo streaming di video.

Il Pi camera module è posizionato in linea con l’obiettivo Agfa originale, uno zoom 10-25 mm, f/1,9. Questo, insieme all’otturatore meccanico che rimane in posizione, conferisce al video girato un’atmosfera affascinante e sentimentale. Con tutta la tecnologia moderna contenuta nel corpo della cinepresa, oltre all’incorporazione del pulsante di registrazione originale nella struttura, questo dispositivo di registrazione retrò rivitalizzato è un fantastico progetto Raspberry Pi.