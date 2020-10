Questa è probabilmente la scheda madre AMD più strana che abbiate mai visto

Di prodotti strani su internet se ne vedono parecchi ma, per quanto riguarda il mondo delle schede madre, questo potrebbe essere il più particolare che abbiate visto nell’ultimo periodo. Questa scheda madre con APU AMD A9 integrata ha le prestazioni di una Xbox One S e costa poco più di 100 dollari.

La scheda madre in questione, notata per la prima volta dal noto @momomo_us, non ha un nome ma sappiamo che a bordo è saldata una APU AMD A9-9820. La scheda viene venduta su AliExpress per 125,30 dollari e, nonostante non sia possibile trovare il modello specifico di processore nel database AMD, l’APU in questione è reale. La CPU dovrebbe poter contare su 8 core e 16 thread con una frequenza di boost di 2,35GHz, mentre la GPU integrata dovrebbe essere una Radeon R7 350 dotata di 512 shader dal clock di 935MHz.

Il mini PC Chuwi AeroBox utilizza lo stesso modello di APU e un rappresentante dell’azienda ha dichiarato in precedenza che il prodotto in questione ha performance simili a quelle di una Xbox One S. Queste dichiarazioni hanno fatto discutere e le speculazioni fanno pensare che l’A9-9820 possa essere niente di più che un chip AMD che non ha superato gli standard qualitativi per essere utilizzata da Microsoft in una delle sue console della scorsa generazione.

Secondo il venditore, la scheda madre è prodotta da Biostar ed è in formato CEB, ha quindi dimensioni leggermente maggiori in larghezza rispetto allo standard ATX.

Ma le stranezze non finiscono qui. Nonostante ci sia installata una APU AMD, la scheda madre dispone di punti di ancoraggio per CPU Intel con socket LGA115X. Possiede quattro slot DDR3, quattro porte SATA 3 e un singolo slot di espansione PCIe 1x. Il venditore non ha pubblicato un’immagine dell’I/O posteriore, ma sembra che includa due connettori PS/2, forse una porta HDMI, una porta Ethernet, un paio di porte USB 2.0 e USB 3.0, oltre a tre jack audio da 3,5mm.