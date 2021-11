Questa estensione per Safari rivoluziona il player di YouTube

Utilizzare Youtube su iPad e iPhone dal browser Safari non è certo un’esperienza piacevole. Le molte app “native” migliorano l’esperienza d’uso, ma mancano di funzionalità che alcuni ritengono fondamentali; per fortuna, c’è una nuova estensione per il browser Safari chiamata Vinegar che risolve tutti i problemi e rende l’esperienza decisamente più gradevole!

Vinegar è una estensione per Safari disponibile su Mac, iPadOS e iPhoneOS, presentata all’inizio del mese con l’obiettivo di sostituire il player di Youtube con uno minimale alternativo, scritto in HTML5 con un approccio simile a quello utilizzato dal vecchio YouTube5, estensione in auge quando il player nativo di Youtube utilizzava Adobe Flash Player.

Sviluppato da Zhenyl Tan, Vinegar non si limita solo a rimpiazzare il player nativo, ma introduce molte funzionalità e miglioramenti:

Rimozione degli annunci in video;

Impedisce a YouTube di conoscere lo stato di riproduzione (play, pausa e ricerca);

Reintroduce il Picture-in-Picture;

La riproduzione continua anche cambiando scheda del browser;

Riproduzione del solo audio con Safari in background.

L’estensione funziona esattamente come deve e rende l’esperienza d’uso di YouTube in browser decisamente più piacevole, inoltre funziona sia su Youtube, che nei video integrati in siti di esterni. È possibile scaricare Vinegar direttamente da Apple App Store su iPhone, iPad e Mac.