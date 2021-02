Questa famosa estensione di Chrome è un malware: disinstallatela!

Gli utilizzatori della nota estensione “The Great Suspender” di Google Chrome, che permette di sospendere le schede inutilizzate in modo da ridurre l’utilizzo della memoria, avranno notato che recentemente è stata classificata come malware. La popolarità riscossa dall’estensione, scaricata oltre 2.000.000 di volte da Google Store, era dovuta proprio alla sua utilità, dato che, come purtroppo ben saprete, Chrome è un vero divoratore di memoria del sistema, soprattutto se lasciate aperte diverse tab contemporaneamente.

Come successo anche in precedenza con altre estensioni, questo deciso cambio di rotta è stato scelto in seguito alla sua vendita. Infatti, come indicato dai colleghi di Bleeping Computer, The Great Suspender è stata ceduta nel giugno del 2020 ad un’entità sconosciuta, dato che il creatore dell’opera non aveva più tempo per riuscire a proseguire il progetto. Così come altre estensioni inizialmente utili e gratuite che in seguito sono state vendute ad altre società, anche questo caso è stato scoperto che, con l’aggiornamento 7.1.8 dello scorso ottobre, The Great Suspender includeva degli script che tracciavano i siti visitati dagli utenti ed eseguiva codice recuperato da un server remoto. In seguito, Microsoft ha rimosso l’estensione da Microsoft Edge Store, ripristinandola in seguito con la pubblicazione delle versione 7.1.9, priva degli script dannosi. Tuttavia, dato che il progetto rimane ancora in mano a persone sconosciute, resta sempre il timore che la situazione si potrebbe ripresentare in futuro e Google ha deciso di eliminarla totalmente da Google Store.

Nel caso voleste recuperare l’ultima versione realizzata dall’autore originale, quindi senza alcun tipo di codice malevolo, su GitHub potete scaricare l’edizione 7.1.6 di The Great Suspender che, per essere installata, richiede l’attivazione della modalità sviluppatore di Chrome.