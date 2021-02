Questa feature di Microsoft Teams sarà ulteriormente migliorata

Microsoft Teams è una piattaforma che ha visto la sua popolarità crescere notevolmente durante il 2020 a causa della pandemia di COVID-19, purtroppo ancora in corso, che ha costretto tantissime persone a lavorare o studiare da casa. Infatti, Team combina varie tecnologie, dalle più semplici chat alle videoconferenze e scambio di messaggi, allo scopo di creare un ambiente semplice dove varie persone possono parlare e collaborare ad un dato progetto simultaneamente.

Già nel corso delle scorse settimane vi abbiamo parlato di diversi miglioramenti a cui gli sviluppatori hanno lavorato, come l’impiego dell’Intelligenza Artificiale e del machine learning per la creazione di un sistema per la soppressione del rumore di fondo durante le chiamate o videochiamate, utile per abbattere eventuali rumori fastidiosi nelle nostre vicinanze che, catturati dal microfono, potrebbero causare problemi anche agli altri membri del gruppo, oppure la funzionalità multi account, così da non dover necessariamente effettuare il logout ad ogni cambio.

Oggi, invece, vi parliamo di un’altra funzionalità molto utilizzata che presto verrà migliorata: la condivisione di file. Infatti, Microsoft, nella roadmap di Microsoft 365, ha indicato:

Semplificata la condivisione con Microsoft Teams. È ora possibile creare un collegamento condivisibile per qualsiasi file archiviato in Teams e impostare direttamente le autorizzazioni appropriate. Inoltre, potrete anche impostare le autorizzazioni per i file archiviati in SharePoint o OneDrive durante la composizione di una chat privata o l’avvio di una conversazione sul canale.

Stando alla compagnia di Redmond, l’implementazione di queste novità è attesa per questo mese, sebbene, come già accaduto in passato, il periodo è puramente indicativo e potrebbe arrivare anche un po’ più tardi.