Questa fotocamera Raspberry Pi Zero è perfetta per lo stop motion

Chi l’ha detto che per acquistare una fotocamera sufficientemente capace ci sia bisogno di spendere una fortuna? Il maker Eat-sleep-code ha realizzato un progetto chiamato Camera Zero controllabile da remoto, il quale si rivela particolarmente efficace nella registrazione di video stop motion e per la fotogrammetria, il tutto ovviamente con base Raspberry Pi condita da molta pazienza e iniziativa!

Questo sistema fotografico compatto realizzato da Eat-sleep-code, maker famoso per i suoi altri progetti a tema fotografia, è realizzato partendo dal Single Board Computer (SBC) Raspberry Pi Zero.

Camera Zero non solo è sufficientemente compatta da essere trasportata con facilità ed utilizzata facilmente in spazi stretti o su un tavolo, può essere persino controllata da remoto con un’interfaccia web dedicata. Questo la rende particolarmente adatta per le tecniche di fotogrammetria e per la registrazione di timelapse oppure video stop motion.

A causa delle caratteristiche online, è richiesto necessariamente l’uso di un Raspberry Pi Zero W. La videocamera proviene da un kit Arducam High-Quality Camera e la luce ad anello è una Neopixel RGBW a 16 unità di Adafruit. Una trackball Pimoroni è stata utilizzata per controllare la fotocamera.

Tutto il codice necessario utilizzato è disponibile in maniera gratuita e open su GitHub, come lo spirito della community vuole. Persino la scocca è stampata in 3D e open-source, con i file necessari disponibili su Thingiverse.

Un progetto che probabilmente da realizzare è più semplice del previsto, ora che le istruzioni complete sono disponibili e le componenti necessarie non sono molte.

Per saperne di più su questo progetto controllate il thread originale su Reddit.