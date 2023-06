Quando si cita una fotocamera Raspberry Pi, di solito si immagina un dispositivo collegato a una fotocamera specifica come la Global Shutter. Tutto corretto, ma ora sembra che questo concetto sia stato anche superato; con il nome di Paragraphica, Bjørn Karmann, ha realizzato una fotocamera che si differenzia da quello a cui siamo abituati. Questo dispositivo utilizza l’intelligenza artificiale per generare immagini basate sui dati relativi alla posizione dell’utente e altri elementi come data e ora.

L’aspetto di Paragraphica ricorda in parte una fotocamera classica. Ha una grande scocca dove normalmente sarebbe posizionata l’obiettivo, che ricorda però uno strumento del tutto anormale. Il mirino è uno schermo su cui è possibile regolare le impostazioni per la generazione delle immagini. Inoltre, dispone di una serie di quadranti che possono essere regolati per impostare elementi come la grana della pellicola e la nitidezza, in modo che il programma di intelligenza artificiale possa integrarsi nel processo di generazione delle foto. Premendo il pulsante di scatto, il sistema genererà un’immagine in base ai parametri selezionati.

I dati utilizzati per generare l’immagine vengono raccolti tramite diverse API, tra cui informazioni sulla posizione, data, ora e punti di riferimento nelle vicinanze. Paragraphica utilizza tutte queste informazioni per elaborare la foto finale utilizzando l’intelligenza artificiale per convertire il testo in immagine.

Per alimentare il progetto, Karmann ha scelto di utilizzare un Raspberry Pi 4; questo dispositivo è alloggiato all’interno di un guscio stampato in 3D, insieme agli altri componenti elettronici. Il display del mirino funge anche da touchscreen, consentendo di effettuare alcuni input di controllo. La posizione viene determinata utilizzando un modulo GPS.

Il software per gestire Paragraphica è stato sviluppato da Karmann stesso e utilizza Python e l’API Stable Diffusion per creare il risultato finale. Tutti gli elementi lavorano all’unisono utilizzando Noodl, un tool visivo per lo sviluppo di applicazioni web. Se hai un Raspberry Pi o sei interessato ad approfondire l’argomento, sul blog ufficiale è riportato tutto il processo di costruzione.