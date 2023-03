Ultimo giro di boa per quanto riguarda le offerte di primavera by Amazon, ma la buona notizia è che siete ancora in tempo per approfittare di alcune delle migliori offerte di questi tre giorni di fuoco. Se siete appassionati di gaming, saprete quanto sia importante avere una scheda video potente, la cui spesa può rivelarsi pesante, soprattutto se si è interessati a GPU Nvidia.

Con uno sconto del 31%, tuttavia, potrete oggi acquistare l’ottima ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition a un prezzo che rende molto più sensato un eventuale aggiornamento lato GPU del vostro PC desktop. Questo modello custom prodotto da ASUS viene infatti proposto da Amazon a soli 369,89€ invece di 532,50€.

Nonostante parliamo di una scheda video della passata generazione, si tratta in realtà ancora oggi di un modello validissimo, anche perché allo stato attuale Nvidia ha presentato solo modelli di fascia alta per quanto concerne la serie RTX 4000 che, tra l’altro, è protagonista di ulteriori e pesanti rincari di prezzo rispetto alla vecchia generazione.

Acquistare quindi oggi una RTX 3060 ha ancora senso, soprattutto per chi vuole attivare nei propri titoli preferiti un minimo di Ray Tracing, oltre a beneficiare degli incredibili vantaggi della tecnologia DLSS, che aumenta notevolmente le prestazioni della scheda video senza rinunciare alla qualità grafica.

Un’ottima scheda video dunque, la cui potenza consente ai videogiocatori di giocare senza troppi problemi anche in QHD (2560 x 1440 pixel), a patto che abbiate ovviamente un monitor adatto. A tal riguardo, potrebbe interessarvi la nostra guida dedicata ai migliori monitor 2K, per poi scoprire magari che alcuni modelli si trovano in sconto in questa iniziativa di Amazon, cosicché possiate eseguire un grosso update al vostro PC con una spesa ragionevole.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

