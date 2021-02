Questa GeForce RTX 3060 di PNY ha un nome davvero lunghissimo

Finora non molte aziende hanno annunciato versioni in formato ridotto delle loro schede grafiche basate su NVIDIA GeForce RTX 3060 così da essere impiegate in sistemi mini-ITX, ma tra queste c’è PNY, uno dei principali partner della compagnia californiana. Infatti, un negozio tedesco afferma di avere disponibili in magazzino vari pezzi di una scheda grafica PNY GeForce RTX 3060 progettata per macchine compatte e ci sono tre cose che attirano immediatamente l’attenzione: il design minimalista, l’integrazione di LED RGB programmabili e un nome molto lungo.

Dal punto di vista delle specifiche, la GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB di PNY è una scheda grafica basata sulla GPU GA106-300 di NVIDIA con 12GB di memoria GDDR6. Il dispositivo ha una frequenza base di 1.320MHz, ma può aumentare sino a 1.807 MHz, valore leggermente superiore rispetto a quelli consigliati da NVIDIA. È dotata di un sistema di raffreddamento a doppio slot a ventola singola, necessita di alimentazione tramite un connettore PCIe ausiliario a otto pin e dispone di quattro uscite video: tre DisplayPort 1.4a e una singola HDMI 2.1.

Esteticamente, la scheda è piuttosto minimalista così come altre proposte dedicate al mondo delle configurazioni mini-ITX di altri produttori, ma è in grado di attirare l’attenzione dei modder grazie all’integrazione del sistema di illuminazione Epic-X RGB. PNY ha formalmente aggiunto la sua scheda grafica Mini-ITX GeForce RTX 3060 alla line up poche settimane fa. Inoltre, è già presente nel listino di Amazon.nl ma, purtroppo, al momento non è ancora disponibile, né viene indicato il suo prezzo. Per un’analisi più approfondita relativa alle performance raggiungibili dalla nuova proposta di NVIDIA, si consigliamo di leggere la nostra recensione.