Questa mod per Raspberry Pi Zero 2 W aumenta la portata del WiFi

Il nuovo Raspberry Pi Zero 2 W è un degno successore del Pi Zero W originale, ma alcuni maker pensano che ci siano ancora alcuni margini di miglioramento che, ovviamente, vanno esplorati. Proprio per questo motivo, Brian Dorey ha preso in mano la situazione aggiornando la scheda per utilizzare un’antenna esterna e migliorare il range della connessione wireless.

Photo Credit: Brian Dorey

Ricordiamo che Raspberry Pi Zero 2 W usa il medesimo SoC Broadcom BCM2710A1 che si trovava nella prima versione di Raspberry Pi 3, ma con la frequenza operativa ridotta a 1GHz, accompagnato da 512MB di SDRAM LPDDR2. Per quanto riguarda i carichi di lavoro multi-thread, stando a sysbench, il nuovo Raspberry Pi Zero 2 W fornisce prestazioni cinque volte maggiori rispetto a Raspberry Pi Zero W. In contemporanea al lancio di Zero 2 W, Raspberry Pi ha reso disponibile anche un nuovo alimentatore USB ufficiale che assomiglia a quello di Raspberry PI 4, ma possiede un connettore USB micro-B, invece di quello USB-C, ed eroga una corrente massima di 2,5A.

La modifica è possibile grazie ad un connettore U.FL. Questo modulo è responsabile della connessione tra l’antenna esterna e Pi Zero 2 W. Stando alle parole di Dorey, l’uomo è stato in grado di rilevare 14 reti Wi-Fi con un’antenna esterna, mentre solo quattro senza di essa nella medesima posizione. Dorey spiega che la linea di rame che si collega all’antenna su PCB deve essere interrotta. Questo può essere fatto usando uno Dremel o una lama affilata, ma, in entrambi i casi, è necessario prestare attenzione per essere precisi. Il modulo può quindi essere saldato in posizione sul Raspberry Pi Zero 2 W.

Per quanto riguarda il lato software, Dorey spiega esattamente come iniziare sul suo sito Web ufficiale. I risultati delle prestazioni dipenderanno da fattori come la posizione e la situazione ambientale. Nel caso foste interessati a replicare l’opera, Dorey è stato così gentile da condividere un tutorial completo sul suo blog e un video del processo sul suo canale YouTube.