Questa novità di Raspberry Pi non vi piacerà

Sappiamo che Microsoft, nel corso degli ultimi tempi, si è sempre più avvicinata al mondo Linux, a partire dall’integrazione del Windows Subsystem for Linux (WSL), che ha consentito a diverse persone di prendere dimestichezza con vari comandi del sistema operativo open source per eccellenza, Linux, all’interno di Windows 10 e che ha visto un aumento graduale delle sue potenzialità. La compagnia di Redmond, inoltre, si sta anche impegnando sul fronte ARM e proprio recentemente l’IDE Visual Studio Code è ufficialmente supportato sui sistemi equipaggiati con un processore basato su questa architettura.

Proprio tale novità sembrerebbe alla base del motivo per il quale diversi utilizzatori di Raspberry Pi OS sono rimasti piuttosto scontenti da un recente aggiornamento del sistema operativo. Infatti, come scoperto dai colleghi di Hot Hardware, in modo del tutto silenzioso e trasparente, è stato aggiunto il repository Microsoft senza il consenso dell’amministratore. Il problema principale derivante da questa operazione, lo stesso per il quale alcuni utenti si sono arrabbiati, è che i repository predefiniti vengono interrogati ogni giorno e questo consentirebbe a Microsoft di raccogliere dati di telemetria. Infine, il repository viene non solo integrato tramite un aggiornamento, ma è stato anche inserito in tutte le nuove immagini di Raspberry Pi OS, incluse quelle Lite.

Nonostante l’aggiunta del repository sia stato probabilmente pensato per facilitare l’uso dell’IDE Visual Studio Code, l’operazione non è stata accolta bene dalla community di Raspberry Pi, soprattutto per il modo con cui è stata portata avanti.