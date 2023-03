Apex Storage ha presentato la nuova scheda AIC (add-in-card) X21, che permette agli utenti di ospitare fino a 21 unità SSD M.2, per una capacità di archiviazione complessiva sino a 168TB e una velocità di trasferimento dati massima di 31GB/s.

La scheda X21, progettata seguendo il form factor FHFL (full-height full-length) a doppia larghezza e un design PCI a singolo slot, è retrocompatibile con PCIe 3.0, ovviamente accettando una sostanziale perdita di prestazioni. La gestione di un così grande numero di unità SSD M.2 è resa possibile dalla combinazione di due PCB in un unico dispositivo, utilizzando un sistema simile a quello della NVIDIA GeForce 7900 GX2.

X21 offre 10 slot PCIe 4.0 M.2 ed è dotato di un enorme dissipatore che copre un controller all’interno della scheda. Sono stati implementati due connettori di alimentazione PCIe a 6 pin per fornire una potenza ausiliaria che può raggiungere i 225W. Nonostante sia dotata di un design di raffreddamento passivo, X21 richiede un flusso d’aria minimo di 400 LFM per un funzionamento ottimale. X21 è in grado di gestire le unità SSD Samsung 990 Pro e le unità M.2 Intel Optane, tra cui l’H20.

In una configurazione a scheda singola, X21 offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 30,5GB/s e 28,5 GB/s, rispettivamente, con una prestazione casuale in lettura di 7,5 milioni di IOPS e in scrittura di 6,2 milioni di IOPS. Le performance aumentano notevolmente in una configurazione multi-scheda, con velocità di lettura sequenziale che possono raggiungere i 107GB/s e scrittura sequenziale fino a 80GB/s, con prestazioni casuali che raggiungono i 20 milioni di IOPS in lettura e i 10 milioni di IOPS in scrittura. La scheda ha una latenza media di accesso in lettura e scrittura di 79ms e 52ms, rispettivamente.

X21 offre diverse funzionalità avanzate, come la configurazione RAID per ambienti Windows e Linux, il supporto NVMe 2.0, EEC avanzato, protezione dei dati e recupero degli errori. Apex Storage vanta anche una “affidabilità di livello enterprise“, che garantisce ai consumatori un’elevata sicurezza e protezione dei propri dati. Al momento, il prezzo e la disponibilità di X21 non sono ancora stati resi noti.