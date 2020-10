Questa RTX 3090 ha uno schermo integrato

Colorful ha annunciato l’arrivo sul mercato della sua iGame RTX 3090 Vulkan OC, dotata di uno schermo LCD integrato. La scheda è attesa nelle prossime settimane a meno che la poca disponibilità delle GPU Ampere non colpisca ancora.

La RTX 3090 è già di per sé una scheda incredibilmente potente. Tuttavia, con la sua iGame RTX 3090 Vulkan OC, Colorful ha deciso di portare la più potente GPU al mondo ad un livello ancora più estremo. La scheda, oltre a possedere un possente dissipatore in grado di tenere sotto controllo i suoi bollenti spiriti, dispone di un ampio display LCD sul lato e uno switch per la modalità overclock.

Di base le frequenze di questa RTX 3090 custom si aggirano di base attorno ai 1395MHz e in boost ai 1695MHz. Passando alla modalità OC la scheda riceve una spinta significativa che la porta il clock di boost a 1785MHz. Non male per un overclock di fabbrica. In overclock la scheda ha un limite di potenza di 370W, potenza fornita tramite tre connettori PCIe a 8 pin.

La scheda dispone di una piastra base appoggiata su GPU, VRM e memorie per il raffreddamento, la quale ha un design a camera di vapore con sei heatpipe che sono collegate al dissipatore che occupa quasi tre slot PCI. Ci pensano tre ventole a spingere l’aria fresca attraverso le alette del dissipatore per il raffreddamento della scheda. Il backplate nasconde altre due heatpipe in alluminio per il raffreddamento delle componenti sul retro della scheda.

I colleghi di TechPowerUp hanno condiviso alcune immagini riguardo lo schermo e i dettagli che lo riguardano. Si trova sul lato della scheda e può essere sollevato grazie ad una cerniera per l’utilizzo anche in caso di GPU montata in verticale. Ha una risoluzione di 480×128 pixel e può mostrare dati relativi allo stato della scheda oppure delle immagini personalizzate o del testo.

Al momento non conosciamo il prezzo della scheda e nemmeno se la iGame RTX 3090 Vulkan OC sia prevista per il nostro territorio nazionale.