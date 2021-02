Questa scheda d’acquisizione AverMedia vi fa streammare anche senza PC

State pensando di iniziare una carriera come streamer di videogiochi o volete registrare sessioni di gameplay e programmi TV senza passare obbligatoriamente da un PC per la cattura o invio del segnale video in diretta? AVerMedia ha realizzato il prodotto giusto per voi! Infatti, la nota compagnia produttrice di periferiche audio e video ha lanciato oggi EzRecorder 330, un dispositivo stand alone che permette agli utenti di registrare e riprodurre il gameplay in streaming anche senza avere a disposizione un PC dedicato. Oltre ad offrire funzionalità come il pass-through 4K e la registrazione in formato Full HD 1080p, EzRecorder 330 è dotato di un connettore Ethernet e può trasferire anche i dati su un NAS domestico.

AVerMedia EzRecorder 330 fornisce molteplici funzioni di registrazione, come la Registrazione Programmata, che permette di impostare un orario specifico per registrare i video quando non siete davanti alla TV, e l’Instant Highlight. Per quanto riguarda la connessione vera e propria dei dispositivi, sono disponibili gli ingressi HDMI e video composito, così da supportare sia console di ultimissima generazione, come Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S, che prodotti decisamente più vecchi, come l’originale Nintendo Entertainment System o Sega Mega Drive. Passando all’archiviazione, AVerMedia EzRecorder 330 supporta Hard Disk esterni (sino a 4TB), schede microSD (fino a 512GB) e NAS via Ethernet. Grazie all’impiego della codifica H.265 (High Efficiency Video Coding) sarà possibile registrare tantissime ore di contenuti in file che occupano molto meno rispetto alla precedente codifica H.264, pur mantenendo la stessa identica qualità.

In definitiva, AVerMedia EzRecorder 330 è un prodotto indirizzato a tutti coloro che vogliono principalmente occuparsi della registrazione e streaming con la libertà di non dover dipendere obbligatoriamente da un PC. L’articolo è disponibile al prezzo di 169€ presso i rivenditori selezionati da AVerMedia.