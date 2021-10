Questa sedia gaming Gigabyte sembra uscita da Star Wars

L’account Twitter di Gigabyte in lingua tedesca sembra aver svelato l’esistenza di un prodotto piuttosto interessante: una sedia da gaming gonfiabile che sembra uscita direttamente dall’universo di Star Wars e che sarebbe perfetta per la camera di meditazione di Darth Vader.

Il design completamente nero con accenti argentati sembra proprio essere stato ideato dal signore oscuro dei Sith in persona. La sedia sfoggia il marchio Aorus e presenta un materiale morbido per il comfort dell’area di seduta. Sicuramente è una delle sedie da gaming più particolari in commercio, anche se la vediamo più adatta ai giocatori console, magari davanti ad una smart TV di elevato polliciaggio, piuttosto che agli utenti PC.

La plastica lucida sarà facile da pulire, ma probabilmente può essere facilmente danneggiata da oggetti appuntiti. Il tweet di Gigabyte_DE è stato seguito da un altro composto esclusivamente da hashtag e da allora non sono state diffuse ulteriori informazioni. Per il momento, quindi, non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte del noto produttore taiwanese.

Credit: Gigabyte

