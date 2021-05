Questa SSD PCIe 4.0 ha 64TB di spazio di archiviazione!

Perché scegliere tra l’alta velocità delle SSD e l’ampia capacità di archiviazione di un HDD? Sabrent si sta preparando a introdurre sul mercato una SSD PCIe 4.0 con una capacità complessiva di ben 64TB. Per raggiungere tale capacità senza rinunciare alle prestazioni ha impiegato un trucco semplice ed efficace.

Sabrent vuole portare sul mercato una SSD in grado di sfruttare la banda passante dello standard PCIe 4.0 senza rinunciare alla capacità di archiviazione. Il modulo di espansione denominato RocketQ Battleship è composto da otto SSD Rocket Q M.2 PCIe 3.0 regolate dal controller RAID Highpoint SSD7540.

Il controller è in grado di regolare l’array di SSD NVMe sfruttando x16 linee PCIe 4.0 combinando le prestazioni dei singoli moduli che avrebbero singolarmente velocità decisamente più basse.

Il modulo mantiene le temperature sotto controllo con una piastra di dissipazione che ricompre l’intera area dove sono posizionate le SSD ed il controller, oltre a montare due piccole ventole per del raffreddamento attivo aggiuntivo.

Non è ancora chiaro se il modulo sia disponibile all’acquisto separatamente o se sia solamente proposto in bundle con le otto SSD di Sabrent come prodotto completo. L’azienda è stata una delle prime a introdurre sul mercato delle SSD NVMe M.2 dalla capacità di 8TB, mostrando interesse in un mercato di nicchia che attirerà però sempre di più gli utenti consumer che hanno necessità di moltissimo spazio per i propri file ma non vogliono accontentarsi delle velocità dei classici hard disk.

Il prezzo ufficiale non è stato ancora annunciato, tuttavia siamo abbastanza sicuri che non sarà per le tasche di tutti. Una singola SSD Sabrent Rocket Q da 8TB al momento viene venduta a 1.472 euro su Amazon, per acquistare solamente le otto SSD necessarie al completamento dell’array si arriverebbe già a una cifra di ben 11.776 euro senza calcolare il costo del modulo Battleship.