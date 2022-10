L’Amazon Prime Day continua a solleticare gli utenti Prime con numerosi sconti e offerte che però, ricordiamo, dureranno solo fino alla mezzanotte del 12 ottobre. Tra le numerose proposte del colosso dell’e-commerce ce ne è una molto interessante per quanto riguarda il mercato delle stampanti. Con uno sconto del 26% infatti, potete portarvi a casa la HP Envy 6020e al prezzo di 89,00€ invece di 119,90€. Si tratta di un’offerta parecchio vantaggiosa visto che la stampante in questione funziona anche da scanner e ha, incluso nel prezzo, un anno intero di inchiostro!

La stampante laser multifunzione HP Envy 6020e è una stampante veloce e funzionale che si installa in pochi passaggi e può essere connessa tramite app al proprio smartphone per stampare in comodità da remoto o usare il telefono come scanner. Le funzionalità di questa stampante però non finiscono qui visto che è capace di stampare anche senza bordi e offre persino la stampa fronte retro automatica che altre stampanti, anche più costose, spesso non integrano.

La cosa più succosa di questa offerta, oltre al prezzo che per un dispositivo del genere è davvero basso, è l’abbonamento di 12 mesi incluso ad HP Instant Ink. Cosa significa questo? Significa che registrando la stampante al servizio avrete 12 mesi di cartucce gratuite che vi verranno recapitate direttamente a casa. Potrete quindi stampare tutto quello che avete sempre desiderata senza preoccuparvi di comprare l’inchiostro perché la stampante comunicherà direttamente con HP quando questo è in esaurimento e il produttore si occuperà di inviarvene subito altro a casa.

Anche cercando per ore sui numerosi store online, non troverete un’offerta tanto vantaggiosa per una nuova stampante. Oltretutto il servizio Instant Ink vi permette anche di restituire le cartucce vuote all’azienda, in maniera del tutto gratuita, salvaguardando l’ambiente. Se vi serve una nuova stampante quindi, vi consigliamo di prendere quest’offerta al volo prima che le scorte si esauriscano.

