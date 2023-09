Se siete stanchi del consumo elevato di inchiostro della vostra stampante, e magari del fatto di usare sempre il cavo per stampare i documenti, vi informiamo con piacere che Mediaworld ha annunciato oggi un’offerta su misura per voi. Stiamo parlando della stampante Epson INKJET EcoTank ET-2810, un modello Wi-Fi e multifunzione il cui prezzo di listino è di 249,99€ ma che il portale propone oggi a soli 139,99€, quasi la metà del prezzo originale.

Come accennato, questa stampante è progettata per ottimizzare il consumo di inchiostro, rendendola ideale per chi desidera investire in un dispositivo che, nel lungo periodo, permette di risparmiare considerevolmente. Tuttavia, lo sconto applicato e l’attenzione all’efficienza nell’uso dell’inchiostro non sono gli unici motivi che dovrebbero spingervi a cogliere questa opportunità. Si tratta di un modello eccellente anche per chi necessita di una stampante in grado di produrre stampe e scansioni veloci e di qualità.

Grazie all’app Epson Smart Panel, avrete il controllo completo della stampante direttamente dal vostro dispositivo. Stampare, copiare e acquisire documenti e foto sarà estremamente semplice. Inoltre, potrete configurare, monitorare e risolvere eventuali problemi direttamente dal vostro smartphone o tablet. A questo prezzo, è davvero difficile trovare una stampante che offra di più, considerando che la INKJET EcoTank ET-2810 è dotata anche di un vassoio per 100 fogli e può stampare fotografie senza bordi fino a 10 x 15 cm.

Ovviamente è adatta sia alla stampa in bianco e nero che a colori. Nel primo caso, è in grado di produrre 33 pagine al minuto, mentre nel secondo caso potrete stampare fino a 15 fogli al minuto. Inoltre, se utilizzate carta fotografica lucida premium, impiegherà solo 27 secondi per stampare una fotografia.

Con la possibilità di risparmio che può raggiungere il 90% sull’inchiostro, è come se aveste una stampante gratuita! E ancora più sorprendente, nella confezione è inclusa una scorta di inchiostro sufficiente per ben 3 anni. Un solo set di flaconi consentirà di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e addirittura fino a 7.500 pagine a colori, equivalente a 72 cartucce d’inchiostro tradizionali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!