TikTok e il trend degli “Amazon Finds” stanno portando alla luce moltissimi articoli, tech e non, da non farvi veramente scappare. Da prodotti utili in casa fino ad accessori per PC, le proposte che diventano virali sulla piattaforma sono tutte super interessanti e disponibili a prezzi più che validi. Per questo, se stavate pensando di acquistare una stampante portatile da avere con voi in ufficio e in casa, vi invitiamo a dare uno sguardo a questo fantastico modello Phomemo disponibile a un prezzo scontato addirittura del 23%!

Questa stampante termica A4, infatti, è disponibile ad appena 199,99€ invece di 259,99€. Un’offerta davvero imperdibile, tenendo presente che potrete anche pagare a rate con Cofidis al check-out. La linea di credito di Amazon, vi consente di rateizzare il vostro acquisto come preferite: da 5 fino a 24 rate, addebitate comodamente sul vostro conto corrente!

Il modello in questione, è perfetto da avere con voi per qualsiasi evenienza! Pensata per stampare PDF, documenti o anche immagini di vario tipo, è l’ideale da avere per lavoro o per lo studio.

Il dispositivo supporta telefoni iOS e Android tramite una connessione BT wireless, per cui vi basterà semplicemente scaricare l’apposita app Phomemo, in modo tale da stampare tutto ciò che vorrete. Non meno importante, supporta anche una connessione USB per Mac OS, Windows e Chrome.

Da menzionare anche l’ottima capacità della batteria di cui è dotata, da 1200 mAh. In questo modo, il modello potrà realizzare 120 fogli di carta termica A4 senza dover essere ricaricata!

Ultima ma non per importanza, la qualità di ciò che deciderete di stampare. Sfruttando un’eccellente testina e una valida tecnologia termica, che non richiede più inchiostro o toner, la stampante vi assicura foto e documenti chiari, nitidi e dalle sfumature vibranti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

