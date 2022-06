Minimizzare l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi è un aspetto ormai molto sentito dalle aziende moderne. Anche quelle più grosse, stanno facendo di tutto per massimizzare l’uso di materiali riciclati e in futuro sarà importantissimo salvaguardare l’ambiente a ogni costo (per il bene di tutti). Recentemente, la società Pentaform, con sede a Londra, ha presentato una tastiera biodegradabile, proposta al prezzo di 120 sterline (circa 140 euro).

Chiamato AbacusBasic, il prodotto non si limita a essere “solamente” una tastiera con un touchpad, ma al suo interno troviamo un vero e proprio PC, in modo del tutto simile agli home computer degli anni ’80 o Raspberry Pi 400. Ovviamente, si tratta di un articolo dalle potenzialità piuttosto ridotte e più pensato per bambini, ragazzi o per coloro che altrimenti potrebbero non essere in grado di permettersi un desktop o notebook tradizionale. Il case esterno è realizzato con un polimero biodegradabile, mentre i componenti interni sono stati progettati per essere riparabili e riciclabili.

PhotoCredit: PentaForm

Il cuore di AbacusBasic è un processore quad core Intel Atom x5-Z8350, lanciato nel 2016, con un SDP (scenario design power) di appena 2W. Questo consente di avere un consumo di soli 31kWh all’anno, praticamente quello di una lampadina. La frequenza operativa base è di 1,44GHz, mentre il Boost Clock arriva a 1,84GHz. Sicuramente non si tratterà di un fulmine, ma per compiti semplici, come la navigazione su Internet o per imparare i rudimenti della programmazione, è più che adeguato. La CPU può essere accoppiata a 2, 4 o 8 GB di RAM a 1.886MHz.

Joon Sang Lee, cofondatore di Pentaform, ha affermato l’Abacus “considera il pianeta come uno dei suoi principali beneficiari“. Sebbene venga fornito di serie con Windows 10, AbacusBasic è adatto anche per Linux, dove una distro leggera potrebbe fare la differenza. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale del progetto.