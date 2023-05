Amazon ha deciso di proporvi delle offerte davvero imperdibili per la Gaming Week, con tantissime promozioni videoludiche super interessanti fino al 28 maggio. Dai componenti PC fino a nuovi dispositivi per il vostro setup, le proposte sono tantissime e tutte super interessanti! In particolare, se state cercando una tastiera da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, questo modello a marchio Trust ad appena 19€ è la proposta perfetta per voi.

Per poco, e fino a esaurimento scorte, avrete la possibilità di portare a casa la GXT 833 Thado con luci LED RGB, molto apprezzata dall’utenza,ad appena 19,99€ invece di 29,99€! Si tratta dell’offerta ideale se state cercando un modello leggero e di dimensioni contenute, in quanto è comoda da trasportare e facile da posizionare, anche se avete poco spazio sulla scrivania.

La tastiera Thado ha un design TKL super compatto che, come vi accennavamo nell’introduzione, significa che occupa soltanto l’80% dello spazio, rispetto alle tastiere con layout integrale. Mentre, i piedini in gomma antiscivolo, tengono ben ferma la tastiera da gaming anche durante le partite più agguerrite.

Nonostante il modello abbracci al meglio la praticità, però, Trust ha aggiunto anche la presenza di fantastiche luci LED, in modo tale da donare un effetto più particolare e colorato! Potrete godervi, quindi, l’effetto breathing della tastiera per lasciarvi trasportare dall’atmosfera e concentrarvi sul titolo che state giocando.

Non meno importante, il modello è provvisto di tutte le funzionalità necessarie per i gamer, come l’anti-ghosting. Questa feature, infatti, che consente di premere fino a 10 tasti contemporaneamente. Inoltre, la modalità gaming vi permette di continuare a giocare disattivando il tasto Windows.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

