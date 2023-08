La Amazon Gaming Week è ormai alle sue battute finali e, come saprete, con la giornata del 3 settembre si chiuderanno definitivamente le offerte che il portale sta dedicando al mondo del gaming. Nel mentre, tuttavia, c’è ancora spazio per qualche acquisto “dell’ultimo minuto“, complice un catalogo prodotti che, al netto dei giorni trascorsi, continua a cambiare e rinnovarsi.

E così, su questa scia, vi segnaliamo che su Amazon è oggi disponibile uno sconto del 44% sull’ottima tastiera da gaming MSI Vigor GK30! Una tastiera meccanica di ottima qualità che, grazie allo store, è oggi disponibile ad appena 29,99€, laddove il suo prezzo originale sarebbe quasi del doppio, ovvero di circa 54 euro.

L’affare, insomma, è ghiotto, specie qualora vogliate acquistare una tastiera da gioco di indubbia qualità e pregio, forte di uno dei marchi più influenti ed apprezzati del mercato. La tastiera da gaming MSI Vigor GK30, infatti, offre un’esperienza di gioco straordinaria grazie ai suoi innovativi switch Mech-Membrane, che combinano la chiarezza e la tattilità degli switch meccanici, ma senza il loro tipico, e talvolta fastidioso, rumore.

Oltre a ciò, parliamo di una tastiera solida, resistente, con tasti progettati per sopportare senza sforzi oltre 12 milioni di battute, e caratterizzata anche da una impermeabilità certificata, il che la rende resistente agli spruzzi, proteggendo così la tastiera da piccole gocce accidentali (fino a 60 ml), e preservandola da possibili inconvenienti.

Dotata di uno splendido sistema di illuminazione RGB, con cui potrete sincronizzare fino a 10 effetti luminosi, questa tastiera è, a nostro giudizio, la scelta ideale per quei gamer che cercano un prodotto di qualità, resistente e duraturo, garantito da un marchio che ha un certo know how nel settore, ma senza il rischio di dover spendere una fortuna!

Un prodotto, in tal senso, davvero indovinato e che, grazie ad Amazon, è oggi più conveniente che mai, motivo per cui vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questa splendida tastiera vada esaurita.

