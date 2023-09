Quando si parla di periferiche per il PC, e soprattutto tastiere, esistono principalmente due scuole di pensiero: chi considera prioritaria la qualità, e chi mette in primo piano l’estetica, desiderando un prodotto che si abbini al proprio set-up. E se vi dicessimo che esiste una tastiera capace di unire le due cose, e che oggi è in sconto ad appena 38,98€?

Questa tastiera di marca “YinDiao” è disponibile su Temu e in questi giorni, proprio per le sue caratteristiche, sta letteralmente spopolando sui social, a partire da TikTok, piattaforma di partenza di questi trend. Nel caso in cui non conosciate l’emergente marketplace vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato, anche se vi anticipiamo che si tratta di un sito affidabile e incredibilmente conveniente, che sta spopolando proprio per il suo ampio catalogo di prodotti a prezzi stracciati.

Tastiera YinDiao, chi dovrebbe acquistarla?

Come vi abbiamo anticipato, questa tastiera rappresenta la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un prodotto che unisca design accattivante e prestazioni ottime, il tutto con un prezzo ridotto. Gli switch meccanici e il layout completo, dunque con tastierino numerico, la rendono perfetta sia per la digitazione che per il gaming, mentre la connessione via USB ne assicura la compatibilità con qualsiasi PC e notebook.

In particolare, la forma dei tasti che richiama un design retro la rende irresistibile per gli amanti dei prodotti dallo stile vintage, mentre la retroilluminazione RGB le conferisce modernità, nonché renderla abbinabile a qualsiasi set-up da gaming. La tastiera presenta un layout americano, ovvero con i tasti in formato QWERTY, ma senza le lettere accentate sulla destra, ma potrete comunque digitarle senza problemi qualora la lingua di default del vostro sistema operativo sia l’italiano.

Per quanto riguarda il prezzo, attualmente la tastiera è in sconto del 48% rispetto all’importo precedente di 75,49€ in occasione delle offerte d’autunno in corso su Temu. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un prodotto del genere, dato che le tastiere meccaniche, soprattutto da gaming, vengono vendute anche sopra i 100,00€.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Temu dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

