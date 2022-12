Finalmouse è una nuova azienda che ha da poco debuttato nel mondo delle periferiche per PC, e ha deciso di farlo in maniera più che stravagante, presentando una tastiera meccanica con un grande display sotto i tasti! Si tratta di un prodotto dal prezzo di 349$ che offre diversi effetti grafici alla pressione, dando l’impressione all’utente che stia praticamente digitando direttamente sullo schermo, anche grazie all’uso di tasti trasparenti.

Un’idea simile si è già vista con la Optimus Popolaris, anch’essa dotata di display, ma visibile solamente attraverso i singoli tasti allo scopo di visualizzare suggerimenti utili come scorciatoie o altre informazioni. Sulla tastiera di Finalmouse lo schermo sembra invece avere una funzione puramente estetica: come si può notare nel video pubblicato dall’azienda, questa offre diversi tipi di animazioni, alcune delle quali sono anche interattive alla pressione dei tasti. L’azienda chiama la tecnologia alla base “DisplayCircuit Glass Stack”, affermando che sarà possibile scaricare animazioni aggiuntive attraverso l’app dedicata “The Freethinker Portal”. Si potranno inoltre creare animazioni personalizzate e caricarle nell’applicazione per renderle disponibili a tutti, mentre la tastiera ne può memorizzare un massimo di tre alla volta. Come affermato da Finalmouse, le animazioni vengono eseguite in Unreal Engine 5, tramite l’uso di CPU e GPU integrate.

Fonte: Finalmouse

Ciò che è interessante di questa tastiera sono anche gli switch: la società ha infatti collaborato con Gateron per la realizzazione di un modello lineare personalizzato e autolubrificato, ma rende anche disponibile una versione del suo prodotto dotata di switch “a effetto Hall”, ovvero dei tasti che fanno uso di magneti invece che dei tradizionali contatti metallici. La particolarità di quest’ultima tipologia è la possibilità di registrare ingressi analogici come per un potenziometro di un joypad, o impostare un punto di attivazione personalizzato. Questa versione ha anche un polling rate di 8KHz, riducendo quindi la latenza ai minimi termini.

Gli switch sono rimappabili e sostituibili a caldo, facilitandone la riparazione in caso di necessità. Finalmouse Centerpiece non è tuttavia dotata di tasti funzione, dato che ha un layout 65%, mentre i tasti trasparenti sembrano difficili da distinguere, specialmente quando il display è acceso, dato che i simboli sono stampati nella parte anteriore piuttosto che in quella superiore. Finalmouse Centepiece sarà disponibile all’acquisto all’inizio del prossimo anno.