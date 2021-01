Queste sneakers contengono un intero PC con una mini RTX 3080

Questa è una notizia che mai mi sarei aspettato di dare parlando di hardware per PC: Artifact Studios e NZXT hanno collaborato per la realizzazione di un mini PC dotato di due AIO con display funzionanti, una RTX 3080 in miniatura e un look estremamente aggressivo all’interno… beh… di una scarpa!

Di certo è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Artifact Studios ha creato delle sneakers contenenti quello che sembra un mini PC che richiama l’estetica degli chassis NZXT H710, inclusa scheda madre, ventole funzionanti e non uno ma ben due schermi presi in prestito direttamente dai dissipatori a liquido AIO Kraken del brand. All’esterno della scarpa (probabilmente per una migliore ventilazione N.d.R.), posizionata a lato dell’alta suola in gomma, è visibile una mini scheda video Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition.

Come molti dei PC moderni, le componenti interne sono visibili attraverso un pannello trasparente posto sul lato, tramite il quale è visibile una scheda madre davvero realistica, dotata di un blocco di raffreddamento per CPU funzionante, esattamente come quello visibile all’esterno della scarpa. I dettagli inclusi da Artifact Studios in questa opera d’arte sono davvero impressionanti, soprattutto calcolando le dimensioni del tutto.

Ovviamente, nel caso non fosse ancora chiaro, non si tratta di un vero PC. Ad ogni modo, questo è comunque un progetto davvero unico nel suo genere che molti di noi sicuramente avrebbero piacere a mettere in mostra sulla propria scrivania vicino alla propria postazione da gioco.

Artifact Studios afferma che si tratta solamente di un prototipo e che non è ancora possibile acquistare queste sneakers “PC master race” in alcun modo. Più o meno come le vere RTX 3080…